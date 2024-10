Milan e Napoli si preparano a incrociare i tacchetti in una delle partite più attese della stagione. I partenopei di Antonio Conte, attuali leader della Serie A Enilive, arrivano a San Siro con il morale alto e con la determinazione di consolidare la propria posizione. Per il Milan, che ha dovuto fare i conti con il rinvio dell’ultima gara contro il Bologna, è l’occasione ideale per rimettersi in gioco e ribadire la propria ambizione di lottare per il titolo. Un appuntamento imperdibile per i tifosi, che si terrà martedì 29 ottobre alle 20:45, trasmesso in esclusiva su DAZN in una storica diretta gratuita disponibile per i primi due milioni di utenti registrati. Ecco dove vedere Milan-Napoli in diretta tv in chiaro e in streaming gratis su Dazn.

Le scelte tattiche di Fonseca e Conte: probabili formazioni e strategie

Sul piano tattico, entrambi gli allenatori optano per assetti consolidati che riflettono il DNA delle rispettive squadre. Fonseca dovrebbe schierare il Milan con il suo classico 4-2-3-1, puntando sulla solidità difensiva e sulla creatività offensiva. A proteggere i pali ci sarà il solido Maignan, mentre la retroguardia dovrebbe vedere Emerson Royal e Terracciano come terzini, affiancati al centro dalla coppia Pavlovic-Tomori. In mediana, Fofana e Loftus-Cheek formano una diga capace di spezzare le trame avversarie e supportare i trequartisti: Chukwueze, Pulisic e Leao, con Morata in posizione di prima punta.

Dal canto suo, il Napoli di Conte scenderà in campo con un equilibrato 4-3-3, un modulo che consente dinamismo e copertura. In porta, Meret sarà protetto dalla linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, mentre il centrocampo, affidato alla grinta di Anguissa, alla visione di Gilmour e alla fisicità di McTominay, supporterà l’attacco composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, pronti a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà la difesa rossonera.

Dove e come seguire Milan-Napoli in tv e in streaming su DAZN

Questo Milan-Napoli non sarà solo una partita da alta classifica, ma anche un evento mediatico di rilevanza storica: per la prima volta dal 1996, una gara di Serie A sarà trasmessa in chiaro, e DAZN ha deciso di rendere questo big match accessibile a un vasto pubblico con una diretta gratuita per i primi due milioni di spettatori. Basta registrarsi con l’e-mail su DAZN per garantirsi l’accesso alla partita, un’opportunità riservata a chi non è abbonato e vuole approfittare di questa esclusiva straordinaria.

Gli abbonati DAZN, come di consueto, avranno accesso prioritario, mentre gli altri spettatori potranno sintonizzarsi fino al raggiungimento della soglia massima. L’esperienza della partita sarà arricchita dai commenti in diretta di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e dal collegamento pre e post-gara con Diletta Leotta a bordocampo.

Inoltre, la Fan Zone interattiva permetterà di commentare l’incontro in tempo reale, rispondere a sondaggi e vivere una serata di grande calcio insieme ad altri tifosi. Questo appuntamento rappresenta quindi non solo una sfida sportiva, ma un’occasione unica per riscoprire il fascino del grande calcio italiano, accessibile a un numero ancora più ampio di appassionati.

Come accedere a Milan-Napoli gratuitamente su DAZN

Accedere alla diretta gratuita di Milan-Napoli su DAZN è semplice e rapido, ma si consiglia di completare la registrazione in anticipo per evitare sovraccarichi. Ecco le modalità per registrarsi e sintonizzarsi sul match: