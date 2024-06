È una delle giornaliste di La7 che interviene, con grande puntualità, su tematiche di geopolitica, attualità e politica, Paola Mascioli, inviata per Enrico Mentana e per il suo telegiornale per seguire tutte le principali vicende in Italia e nel mondo. Scopriamo di più su di lei, analizzandone la biografia e la carriera.

Chi è la giornalista di La7: biografia, carriera e curriculum dell’inviata

Paola Mascioli è nata a Roma il 20 agosto 1962. Si è laureata in Storia e critica dello spettacolo, un percorso accademico che ha contribuito a formare la sua carriera nel mondo dei media.

La sua carriera professionale inizia in radio, dove lavora come speaker per i programmi per l’estero della Rai. Dopo questa esperienza, collabora con Teleregione, ampliando le sue competenze nel settore. Nel 1991, rientra in Rai per lavorare a “Detto tra noi” su Rai2, dove assume il ruolo di inviata di cronaca nera, un incarico che le permette di farsi notare nel panorama giornalistico.

Nel 2003, Mascioli passa a La7, dove lavora come inviata all’estero, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e competenza. Dal 2006 al 2008, conduce la rassegna stampa di Omnibus, un programma che le offre ulteriore visibilità. Dal 2008, è alla conduzione del Tg di La7 per cui riveste anche i panni di inviata.

Paola Mascioli ha un marito e dei figli? Nessuna info sulla sua vita privata

Non abbiamo tante info circa la vita privata di Paola Mascioli: la giornalista ci sembra infatti una persona davvero riservata per quanto concerne la sua vita privata. Nella bio del suo profilo Instagram si definisce “Giornalista TV, La7, con sede a Roma, viaggiatrice curiosa, quasi sposata, gattara”. Dunque sappiamo che potrebbe non avere ancora un marito ma che starebbe per convolare a nozze con il suo compagno. Attendiamo, a questo punto, le foto della cerimonia!