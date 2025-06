Giuliana Galati è una fisica e divulgatrice scientifica italiana, specializzata in fisica nucleare, subnucleare e astroparticellare. Da anni porta avanti con successo un doppio percorso che unisce ricerca scientifica e comunicazione al grande pubblico, diventando un punto di riferimento per la divulgazione delle scienze fisiche in Italia.

Lo studio e la formazione di Giuliana Galati

Il percorso di studio di Giuliana Galati ha inizio presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove consegue prima la laurea triennale e poi la laurea magistrale in Fisica Nucleare, Subnucleare e Astroparticellare, entrambe con la votazione di 110 e lode. Successivamente prosegue gli studi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove ottiene nel 2017 il dottorato di ricerca in Fisica, con una specializzazione nella fisica delle particelle.

Durante il suo percorso accademico ha avuto esperienze di ricerca internazionale come visiting PhD student presso la Nagoya University in Giappone e come summer student al SLAC National Accelerator Laboratory negli Stati Uniti.

Il curriculum di Giuliana Galati nella ricerca scientifica

Nel curriculum di Giuliana Galati spicca l’attività di ricerca nel campo della fisica delle particelle, con particolare attenzione allo studio dei neutrini e della materia oscura. Dopo l’esperienza da assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Napoli, nel 2020 è diventata ricercatrice a tempo determinato (RTD-A) presso l’Università degli Studi di Bari. Qui continua a portare avanti progetti di ricerca avanzata, contribuendo al progresso delle conoscenze in uno dei settori più affascinanti e complessi della fisica contemporanea.

La carriera di Giuliana Galati come divulgatrice scientifica

Oltre all’attività accademica, Giuliana Galati è fortemente impegnata nella divulgazione scientifica. Dal 2004 fa parte del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), l’associazione fondata da Piero Angela con l’obiettivo di promuovere l’indagine critica e razionale sulle pseudoscienze e il paranormale. Dal 2010 firma la rubrica “I classici del Mystero” sulla rivista Query, trattando in maniera rigorosa e divulgativa miti, misteri e fenomeni insoliti.

Nel 2005, insieme ad altri giovani scienziati, fonda Scientificast, un’associazione di Promozione Sociale che punta a diffondere la cultura scientifica in maniera semplice e accessibile. Il podcast di Scientificast, spesso nella top ten su iTunes, ha ricevuto il premio come “Miglior podcast” ai MacchiaNera Awards sia nel 2014 che nel 2016.

Le collaborazioni televisive: ricerca e divulgazione al servizio della scienza

Giuliana Galati ha anche maturato un’importante esperienza televisiva come divulgatrice per Superquark+ (Rai), a partire dal 2019. La sua presenza fissa tra i volti della trasmissione le ha consentito di portare al pubblico temi di fisica, tecnologia e scienza con un linguaggio chiaro e accessibile, mantenendo sempre il rigore del metodo scientifico. Sarà ospite della prima puntata di Noos 2025 insieme alla nutrizionista Elisabetta Bernardi.