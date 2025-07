Scrivere un libro è sempre stato considerato un processo creativo, lungo e spesso solitario. Ma oggi, grazie all’intelligenza artificiale e in particolare a ChatGPT, questo processo può diventare più stimolante, veloce e strutturato. Non si tratta di sostituire l’autore, ma di avere un supporto concreto nella fase ideativa, organizzativa o persino stilistica.

Con i giusti prompt, ChatGPT può suggerire trame, generare personaggi, aiutare nella stesura di capitoli o revisionare un testo. Tuttavia, come vedremo, non basta un prompt per scrivere davvero un libro: serve consapevolezza creativa, guida umana e attenzione alle implicazioni legali.

Cosa si intende per “prompt” e come può aiutare nella scrittura

Il prompt è un’istruzione testuale che si fornisce a un’intelligenza artificiale per ottenere un output: una descrizione, un paragrafo, un’idea. Nel caso della scrittura, è lo strumento con cui si attiva la generazione di contenuti coerenti e su misura.

Con ChatGPT, grazie a prompt mirati, è possibile:

Ideare trame originali

Creare personaggi e ambientazioni

Sviluppare dialoghi e scene

Strutturare capitoli

Ricevere suggerimenti per titoli, sinossi o revisioni

Ma l’efficacia dipende dalla qualità del prompt e dal controllo costante da parte dell’autore.

Prompt per scrivere un libro: cosa includere

Un prompt ben scritto per la creazione di contenuti narrativi deve indicare:

Genere (thriller, fantasy, dramma, commedia, saggio…)

(thriller, fantasy, dramma, commedia, saggio…) Stile e tono (poetico, ironico, minimalista, formale…)

(poetico, ironico, minimalista, formale…) Contesto narrativo (epoca, luogo, ambientazione…)

(epoca, luogo, ambientazione…) Tipo di output (descrizione, trama, dialogo, titolo…)

(descrizione, trama, dialogo, titolo…) Limiti di lunghezza o stile, se richiesti

Esempio semplice:

Scrivi l’inizio di un romanzo noir ambientato a Marsiglia, con un tono cupo e cinematografico. Il protagonista è un ex poliziotto caduto in disgrazia.

Esempio più complesso:

Dividi un saggio divulgativo sul burnout lavorativo in 7 capitoli. Proponi i titoli e una breve sinossi per ognuno. Il target sono giovani professionisti tra i 25 e i 40 anni.

Prompt utili per ogni fase della scrittura

Ideazione della trama

Suggerisci 3 trame per un romanzo psicologico ambientato in una clinica.

Crea la storia di un viaggio iniziatico tra sogno e realtà, in stile Murakami.

Costruzione dei personaggi

Descrivi un protagonista con tratti da anti-eroe, introverso ma determinato.

Genera un personaggio secondario che sarà il principale antagonista.

Scrittura dei capitoli

Scrivi un paragrafo di transizione tra due scene drammatiche in un romanzo romantico.

Crea un dialogo tra due amiche che si ritrovano dopo vent’anni.

Editing e revisione

Rendi questo testo più scorrevole e incisivo, riducendo le ripetizioni.

Riscrivi il paragrafo con uno stile più evocativo e meno descrittivo.

È sufficiente un prompt per scrivere un libro?

No, e non lo sarà mai.

L’intelligenza artificiale può essere un grande alleato, ma non sostituisce l’autore. ChatGPT può:

Offrire spunti,

Accelerare la scrittura,

Superare i blocchi creativi,

Aiutare nella revisione.

Tuttavia, non ha consapevolezza narrativa, non può garantire coerenza tra i capitoli, né comprendere a fondo le emozioni umane. Scrivere un libro è un processo intimo, culturale, profondo. L’autenticità del messaggio, la visione dell’autore, le sue scelte stilistiche e tematiche restano insostituibili.

È legale scrivere un libro con ChatGPT?

Sì, è legale. Ma è importante fare alcune distinzioni.

Diritti d’autore

Al momento, i testi generati da ChatGPT non godono di tutela automatica del diritto d’autore, poiché l’opera non è frutto diretto dell’ingegno umano. Tuttavia, se l’autore interviene, adatta, rielabora e trasforma l’output, può rivendicare la paternità dell’opera finale.

Trasparenza

Se si pubblica un libro scritto con supporto dell’intelligenza artificiale, non c’è obbligo legale di dichiararlo. Tuttavia, per motivi etici e di trasparenza verso i lettori, è consigliato (soprattutto se l’AI ha avuto un ruolo significativo).

Plagio e contenuti duplicati

Sebbene ChatGPT generi testi originali, non garantisce l’unicità assoluta. È opportuno usare software anti-plagio e rivedere sempre quanto prodotto.

Un esempio pratico: come strutturare un libro con ChatGPT

Aiutami a strutturare un romanzo distopico in 10 capitoli. Voglio un ritmo incalzante, un protagonista femminile e un messaggio sociale sul controllo delle emozioni da parte dello Stato. Proponi i titoli dei capitoli e una breve sinossi per ciascuno.

Da lì, si può sviluppare un capitolo alla volta, usando prompt successivi.