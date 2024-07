La UEFA Champions League 2024-2025 sta per prendere il via con la fase di qualificazione, il primo passo per i club europei che sognano di alzare il trofeo più prestigioso del calcio continentale. Il lunghissimo viaggio verso la finalissima di Monaco di Baviera (appuntamento all’Allianz Arena sabato 31 maggio 2025) parte dai turni preliminari, che si giocano già dalla seconda settimana di luglio. Ma come funziona il regolamento? Scopriamo insieme il format e le squadre dei preliminari della Champions League 2024-25.

Preliminari di Champions League 2024-25, il format e il regolamento delle qualificazioni

La fase di qualificazione della Champions League è strutturata in quattro turni di andata e ritorno. Ogni turno inizia con un sorteggio presso la sede della UEFA a Nyon, Svizzera, che determina gli accoppiamenti e l’ordine delle partite. Il format, che vediamo nel dettaglio, è molto simile a quello della Champions League 2023-24.

Primo Turno: nel primo turno, 30 squadre si affronteranno in tre gruppi da dieci, con teste di serie determinate in base ai coefficienti UEFA. Le squadre eliminate in questo turno avranno una seconda chance nei turni di qualificazione della UEFA Conference League.

Teste di serie: Slovan Bratislava (Slovacchia) The New Saints (Galles) Borac Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina) Ħamrun Spartans (Malta) UE Santa Coloma (Andorra) Flora Tallinn (Estonia) KÍ Klaksvík (Fær Øer) Panevėžys (Lituania) RFS Riga (Lettonia) Víkingur (Islanda) Ludogorec (Bulgaria) FCSB (Romania) P’yownik (Armenia) Ordabasy (Kazakistan) Dinamo Minsk (Bielorussia)

Non teste di serie: Struga (Macedonia del Nord) Dečić (Montenegro) Egnatia (Albania) Lincoln Red Imps (Gibilterra) Ballkani (Kosovo) Celje (Slovenia) Larne (Irlanda del Nord) Shamrock Rovers (Irlanda) Virtus (San Marino) Dinamo Batumi (Georgia) Differdange 03 (Lussemburgo) Petrocub Hîncești (Moldavia)



Secondo Turno: nel secondo turno si aggiungono altre 28 squadre, divise in due percorsi: il Percorso Campioni e il Percorso Piazzate.

Percorso Campioni: Dinamo Zagabria (Croazia) PAOK (Grecia) Maccabi Tel Aviv (Israele) Bodø/Glimt (Norvegia) Midtjylland (Danimarca) Sparta Praga (Rep. Ceca) Malmö FF (Svezia) APOEL (Cipro) Jagiellonia (Polonia)

Percorso Piazzate: Fenerbahçe (Turchia) Dinamo Kiev (Ucraina) Partizan (Serbia) Lugano (Svizzera)



Terzo Turno: nel terzo turno entrano in gioco squadre come il Bodø/Glimt, il Malmö FF e lo Sparta Praga, pronte a sfidare le sopravvissute del secondo turno. Anche le formazioni del Percorso Piazzate, come il Fenerbahçe e la Dinamo Kiev, si giocano il tutto per tutto per raggiungere gli spareggi.

Campioni: Vincente Ludogorec/Dinamo Batumi vs Vincente Dinamo Minsk/P’yownik APOEL vs Vincente Ordabasy/Petrocub Hîncești Ferencváros vs Vincente The New Saints/Dečić PAOK vs Vincente Borac Banja Luka/Egnatia Bodø/Glimt vs Vincente RFS Riga/Larne Malmö FF vs Vincente KÍ Klaksvík/Differdange 03 Vincente Víkingur/Shamrock Rovers vs Sparta Praga Vincente Ballkani/UE Santa Coloma vs Midtjylland Vincente Flora Tallinn/Celje vs Vincente Slovan Bratislava/Struga Vincente Panevėžys/HJK vs Jagiellonia Vincente Ħamrun Spartans/Lincoln Red Imps vs Qarabağ Vincente Virtus/FCSB vs Maccabi Tel Aviv

Piazzate: Lugano vs Fenerbahçe Dinamo Kiev vs Partizan



Come funziona il passaggio alla fase a gironi: quali squadre passano

E si arriva, finalmente, agli spareggi, l’apice della tensione pre-gironi. Squadre di alto profilo come la Dinamo Zagabria, la Stella Rossa, i Young Boys e il Galatasaray si uniscono alle vincitrici del terzo turno per contendersi gli ultimi posti disponibili. Due i percorsi in questo caso: Campioni e Piazzate.

Campioni:

Dinamo Zagabria (Croazia) Stella Rossa (Serbia) Young Boys (Svizzera) Galatasaray (Turchia) 6 vincitori del terzo turno di qualificazione

Piazzate: Rangers (Scozia) Slavia Praga (Rep. Ceca) Salisburgo (Austria) Lilla (Francia) 4 vincitori del terzo turno di qualificazione



Le squadre che supereranno gli spareggi si uniranno alle già qualificate nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024-2025. Con 36 squadre pronte a sfidarsi, la fase a gironi segna l’inizio del vero e proprio cammino verso la finale, dove solo le migliori potranno competere per il trofeo più ambito del calcio europeo.