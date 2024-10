L’arrivo di Copilot su WhatsApp segna una svolta per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale direttamente all’interno della popolare app di messaggistica di Meta. Ma come si fa a usare Copilot su WhatsApp e sfruttarne al meglio tutte le capacità? In questo articolo vedremo passo dopo passo come attivarlo e quali sono le sue funzionalità più interessanti.

Come attivare Copilot su WhatsApp: tutti i passaggi per iniziare

Nei primi giorni di ottobre 2024, Microsoft ha reso disponibile il suo avanzato chatbot, già apprezzato su altre piattaforme come Telegram, consentendo agli utenti di interagire facilmente con l’AI in tempo reale. Per attivare Copilot su WhatsApp, il procedimento è davvero semplice e alla portata di tutti, anche per chi non è un esperto di tecnologia. Il primo passo consiste nel recarsi sulla pagina ufficiale di Microsoft, dove è possibile trovare un QR code dedicato che permette di aggiungere Copilot direttamente ai contatti di WhatsApp.

Se si utilizza l’app dal proprio smartphone, basta scansionare il codice tramite la fotocamera integrata dell’applicazione di messaggistica. In alternativa, è possibile cliccare sul pulsante “Try it now” che appare nella stessa pagina, che aprirà automaticamente WhatsApp e avvierà il processo di configurazione.

Una volta scansionato il QR code o cliccato sul link, il contatto di Copilot su WhatsApp verrà aggiunto alla propria rubrica e si potrà iniziare a chattare con l’AI. Aprendo la conversazione, basta digitare “Hi Copilot” per avviare l’interazione. Anche se il bot risponderà inizialmente in inglese, non c’è da preoccuparsi: Copilot comprende perfettamente l’italiano e potrà rispondere nella nostra lingua senza difficoltà.

Cosa può fare questo strumento di intelligenza artificiale

Una volta attivato, Copilot su WhatsApp diventa uno strumento incredibilmente versatile e utile in moltissimi contesti. Grazie alle capacità avanzate del modello di intelligenza artificiale di Microsoft, Copilot può aiutare gli utenti a svolgere diverse attività quotidiane, offrendo una vera e propria esperienza di assistente personale. Una delle funzionalità più apprezzate è la possibilità di generare testi su richiesta. Che si tratti di scrivere email formali, messaggi di lavoro, oppure testi più informali per uso personale, basta fornire un’indicazione o un prompt specifico e Copilot creerà il testo desiderato in pochi secondi.

Un’altra funzionalità molto interessante è la creazione di immagini personalizzate. Grazie all’integrazione con Dall-E 3, la tecnologia di Microsoft in grado di generare immagini a partire da descrizioni testuali, è possibile ottenere immagini uniche e originali. Questo può essere utile per creare loghi, meme o qualsiasi tipo di contenuto visuale personalizzato. Anche in questo caso, fornire un prompt dettagliato aiuta a ottenere risultati più precisi e soddisfacenti. Inoltre, Copilot su WhatsApp è in grado di fornire risposte aggiornate a domande complesse, cercando informazioni sul web in tempo reale. Questo rende il bot un’ottima risorsa per chi ha bisogno di dati freschi, ad esempio per ricerche scolastiche o lavorative, senza dover uscire dall’app di messaggistica.