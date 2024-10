Cerchio verde su Whatsapp, cosa significa quando ruota accanto ai messaggi

Il cerchio che ruota su WhatsApp è il segnale che l’app sta tentando di connettersi ai suoi server per trasmettere o ricevere dati. Questo accade quando si invia un messaggio, si caricano file multimediali come foto o video, o quando si sincronizzano le informazioni di stato. In condizioni normali, con una buona connessione Internet, il processo è rapido e il cerchio scompare nel giro di pochi secondi, sostituito dal segno di spunta che conferma l’invio o la ricezione del messaggio. Tuttavia, se la rete è lenta o instabile, il cerchio continua a ruotare, segnalando che WhatsApp sta cercando di completare l’operazione.

Non sempre però il problema è legato alla connessione dell’utente. In alcuni casi, infatti, potrebbero esserci difficoltà temporanee con i server di WhatsApp, il che rende impossibile inviare o ricevere messaggi fino alla risoluzione del problema. Questi disservizi sono piuttosto rari, ma quando si verificano, l’icona del cerchio rotante può restare visibile per un periodo prolungato, finché il collegamento non viene ripristinato.

Come risolvere questa problematica sul proprio cellulare

Se si nota che il cerchio continua a ruotare a lungo, il primo passo da fare è verificare la connessione a Internet. Spesso, una rete lenta o instabile è la causa principale del problema. Se si è connessi a una rete Wi-Fi, passare ai dati mobili, o viceversa, può risolvere la situazione. In alternativa, chiudere e riaprire l’app permette a WhatsApp di ricollegarsi correttamente ai suoi server. Se nessuna di queste azioni funziona, è possibile che ci siano problemi sui server di WhatsApp. In tal caso, sarà necessario attendere che il servizio venga ripristinato.