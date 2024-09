Con il lancio dell’attesissimo iOS 18, Apple ha introdotto una serie di innovazioni che mirano a migliorare l’esperienza utente su iPhone. Disponibile dal 16 settembre 2024, questo aggiornamento software porta con sé non solo nuove funzionalità, ma anche significativi affinamenti di strumenti già esistenti. Sebbene alcune delle novità più avanzate, come Apple Intelligence, siano momentaneamente non disponibili in Europa a causa di normative sulla privacy, le innovazioni per iPhone restano numerose e impressionanti. Ecco le principali novità che apporta iOS 18.

Novità iOS 18: la schermata Home e la personalizzazione avanzata

Una delle prime novità che salta all’occhio con iOS 18 riguarda la schermata Home. Ora gli utenti possono organizzare le icone e i widget in modo ancora più libero, posizionandoli dove preferiscono sullo schermo, creando layout personalizzati che possono prevedere anche spazi vuoti. Questa flessibilità consente di rendere la schermata più funzionale, con la possibilità di disporre le app maggiormente utilizzate in zone di facile accesso. Inoltre, Apple ha introdotto la possibilità di modificare la tinta delle icone e di attivare le icone scure, perfettamente integrate con la modalità scura del sistema operativo. Queste nuove opzioni rendono l’interfaccia ancora più elegante e personalizzabile.

Centro di controllo e Pulsante Azione tra le novità di iOS 18

Un’altra importante innovazione riguarda il Centro di controllo. Con iOS 18, Apple ha reso questo pannello di scorciatoie molto più flessibile. Ora gli utenti possono organizzare i riquadri in base alle loro preferenze, con la possibilità di ridimensionarli e persino creare più pagine per una maggiore personalizzazione. Inoltre, il nuovo pulsante Azione, introdotto con i modelli iPhone 15 Pro, può essere personalizzato per richiamare diverse funzioni del Centro di controllo, rendendolo un accesso rapido ancora più versatile e funzionale rispetto alle versioni precedenti. Questa integrazione migliora l’interazione tra hardware e software, offrendo un’esperienza utente più fluida.

Modalità Gioco e App Password: il focus su sicurezza e prestazioni

Per gli appassionati di gaming, iOS 18 introduce la Modalità Gioco, che ottimizza le prestazioni del dispositivo durante le sessioni di gioco. Questa modalità riduce l’attività in background per garantire un frame rate costante e riduce la latenza nell’utilizzo di controller Bluetooth e AirPods, offrendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva. Parallelamente, sul fronte della sicurezza, Apple ha lanciato l’app Password, una soluzione integrata per gestire tutte le password e le passkey, sfruttando la crittografia end-to-end. Questo strumento è stato progettato per centralizzare la gestione delle credenziali in modo sicuro e semplificato, offrendo agli utenti un controllo ancora maggiore sui propri dati personali.