Flaminia Bolzan Mariotti Posocco è una psicologa clinica e criminologa di spicco nel panorama italiano, nota per le sue competenze nel campo della psicologia forense e la sua presenza costante nei media come esperta di cronaca nera. Con una solida formazione accademica e una carriera ricca di esperienze professionali, ha ricoperto ruoli di consulente tecnico in celebri casi giudiziari che hanno scosso l’opinione pubblica, distinguendosi per il suo rigore e l’approccio analitico. Oltre al suo impegno accademico e clinico, è anche un’apprezzata docente e autrice di libri, consolidando la sua posizione come figura influente nel campo della criminologia. Scopriamo di più su di lei e sulla sua carriera.

Chi è la criminologa: la sua biografia e la sua carriera

Flaminia Bolzan ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Visconti di Roma e, successivamente, ha intrapreso gli studi universitari presso l’Università degli Studi dell’Aquila, laureandosi in Scienze dell’Investigazione nel 2009.

Nel 2010, ha completato un Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica presso IFOS, dove ha affrontato questioni come il bullismo, la devianza giovanile, la violenza domestica, gli abusi sui minori e la mediazione penale e familiare.

Successivamente, ha ottenuto una laurea specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università Europea di Roma, con una tesi sul “Criminal profiling e profilo psicopatologico del serial killer”. La sua formazione si è arricchita ulteriormente con un Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport all’Università di Roma Foro Italico, dove ha sviluppato un progetto sulla rappresentazione sociale dell’attività sportiva in carcere, con un focus particolare sulla realtà carceraria di Rebibbia.

Flaminia Bolzan è oggi un’affermata psicologa forense e criminologa. La sua carriera l’ha portata a ricoprire il ruolo di consulente tecnico in celebri casi di cronaca nera che hanno scosso l’opinione pubblica italiana. Tra i più noti vi sono l’omicidio di Luca Varani e il caso di Impagnatiello, quest’ultimo tristemente famoso per l’uccisione della fidanzata incinta, Giulia Tramontano. Viene invitata regolarmente come esperta in trasmissioni televisive e radiofoniche come Porta a Porta, La Vita in Diretta, e Unomattina. Inoltre, è stata scelta come ospite fissa nel game show di Rai 2 Mi presento ai tuoi.

Flaminia Bolzan ha un marito? Le passioni e gli hobby della sua vita privata

Bolzan non è solo una professionista della psicologia forense e criminologica, ma anche una docente apprezzata. Ha insegnato in diverse università italiane, tra cui l’Università Niccolò Cusano e l’Università di Roma Tor Vergata.Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, Turchese, un thriller psicologico incentrato su una ragazza che si ritrova coinvolta in un misterioso gioco di lettere anonime. Nel 2023 ha pubblicato un secondo libro, L’Atlante dell’Amore, un manuale pensato per aiutare i lettori a costruire relazioni sane e appaganti.

Bolzan è profondamente legata alla sua città natale, Roma, e coltiva una grande passione per lo sport, in particolare il tennis e il padel. Queste attività sportive non sono solo un hobby, ma si collegano alla sua ricerca professionale sul legame tra sport, benessere mentale e risocializzazione, come dimostrato dal suo dottorato di ricerca. È inoltre una fan della letteratura di Charles Bukowski e del cinema di Quentin Tarantino, due figure che influenzano il suo approccio creativo e la sua visione del mondo. Non conosciamo, tuttavia, la sua situazione sentimentale.