Il 27 ottobre, mentre il Messico si prepara per il “Día de los Muertos”, la “Noche de los Espíritus Animales” trasforma il paese in un luogo di profonda spiritualità e celebrazione del legame tra uomo e natura. Questa antica ricorrenza, radicata nelle tradizioni precolombiane, onora gli animali che hanno condiviso con noi la vita e, secondo la credenza popolare, accompagnano l’anima umana anche dopo la morte. Ma che cos’è la Notte degli Spiriti Animali, e perché è così importante per i messicani?

Cosa dicono la storia e la leggenda di questa ricorrenza dedicata agli animali domestici

Durante la notte, famiglie e comunità si riuniscono in parchi, piazze e cimiteri per allestire altari dedicati agli spiriti degli animali, decorati con fiori di calendula, cibo, acqua e oggetti cari agli animali defunti. È una celebrazione toccante che simboleggia l’amore, la gratitudine e il desiderio di mantenere vivo il ricordo di queste preziose presenze.

Le origini della “Notte degli Spiriti Animali” affondano nelle credenze indigene precolombiane del Messico, che da secoli tramandano l’idea di un legame spirituale tra ogni persona e un animale guida, noto come “nagual” o “tonal.” Questo spirito animale, una sorta di alter ego e protettore, è considerato un alleato prezioso, capace di influenzare il carattere della persona e guidarla nelle scelte quotidiane.

Col passare del tempo, la tradizione ha abbracciato anche elementi cattolici, legandosi al “Día de los Muertos” e diventando un’occasione per ricordare gli animali che hanno lasciato un’impronta nelle nostre vite. Le celebrazioni si arricchiscono con racconti di antiche leggende, danze in maschera e cibi tipici preferiti dagli animali in vita, per evocare lo spirito di questi compagni e onorarli come esseri dotati di un valore e di una dignità unici.

Notte degli Spiriti Animali e Ponte dell’Arcobaleno: le storie legate al culto degli animali

Uno dei simboli più toccanti di questa notte speciale è il “Ponte dell’Arcobaleno degli Animali,” che, secondo la tradizione messicana, si apre nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, permettendo agli spiriti animali di attraversarlo per stare ancora una volta accanto alle persone amate. Questo ponte rappresenta una connessione eterna, e la sua leggenda porta conforto a chi ha perso un animale caro, ricordando che, nonostante la separazione fisica, il legame spirituale resta immutato.