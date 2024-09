Il nuovo inno della Champions League 2024-2025 accompagna una delle più importanti modifiche alla competizione calcistica più prestigiosa d’Europa. Infatti, con il nuovo format che vede un girone unico e la partecipazione di 36 squadre, l’UEFA ha colto l’occasione per apportare piccole modifiche anche alla storica melodia che da decenni risuona negli stadi di tutto il mondo. Scopriamo cosa è cambiato e cosa, invece, è rimasto fedele alla tradizione nella canzone.

Cosa cambia nel nuovo inno della Champions League 2024-2025

Il nuovo inno della Champions League 2024-2025 non ha subito un cambiamento radicale. Come ha annunciato Giorgio Marchetti, vice segretario UEFA, la melodia è stata leggermente riarrangiata, mantenendo però intatta la sua riconoscibilità. Il compositore originale, Tony Britten, ha deciso di affidarsi al coro Tenebrae e a una nuova orchestra per dare un tocco fresco, accelerando il ritmo della melodia. Questo piccolo aggiornamento regala all’inno una maggiore dinamicità, pur mantenendo l’impatto emotivo che ha sempre contraddistinto l’entrata in campo dei campioni.

Testo e significato del nuovo inno della Champions League 2024-2025

Nonostante le modifiche musicali, il testo dell’inno della Champions League rimane invariato rispetto alla versione del 1992. Cantato in tre lingue – inglese, francese e tedesco – il testo celebra i club più forti e i campioni che partecipano alla competizione. Le frasi come “Die Meister” e “Les grandes équipes” sottolineano l’élite calcistica che compete nel torneo, culminando nel famoso e coinvolgente “The Champions”, che unisce giocatori e tifosi in uno dei momenti più iconici del calcio mondiale.

Il significato dell’inno è rimasto dunque fedele alla sua origine: un tributo ai migliori club e alle grandi squadre che si affrontano in una competizione che continua a scrivere la storia del calcio.

Ce sont les meilleures équipes – Queste sono le migliori squadre

Sie sind die allerbesten Mannschaften – Queste sono le migliori squadre

The main event – L’evento principale

Die Meister – I Maestri

Die Besten – I migliori

Les grandes équipes – Le grandi squadre

The champions – I campioni

Une grande réunion – Un grande incontro

Eine große sportliche Veranstaltung – Un grande evento sportivo

The main event – L’evento principale

Ils sont les meilleurs – Loro sono i migliori

Sie sind die Besten – Loro sono i migliori

These are the champions – Questi sono i campioni

Die Meister – I maestri

Die Besten – I migliori

Les grandes équipes – Le grandi squadre

The champions – I campioni

Die Meister – I campioni

Die Besten – I migliori

Les grandes équipes – Le grandi squadre

The champions – I campioni