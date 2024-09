Questa sera San Siro sarà teatro di un big match dal sapore storico, con il Milan di Paulo Fonseca che esordisce nella nuova edizione della Champions League affrontando il Liverpool di Arne Slot. I rossoneri arrivano con il morale alto, forti del convincente 4-0 inflitto al Venezia nell’ultimo turno di Serie A, mentre i Reds devono rialzarsi dopo la sorprendente sconfitta interna contro il Nottingham Forest, la prima battuta d’arresto della stagione in Premier League. Ecco dove ascoltare Milan-Liverpool in radio: come seguire la partita in diretta streaming.

Il primo atto del nuovo percorso dei rossoneri di Fonseca

Non sarà solo un classico Milan-Liverpool: questa sfida segna anche l’inizio di una nuova era per la Champions League. Il formato a girone unico promette più partite e, soprattutto, più big match fin dalle prime giornate. L’Italia fa la storia, portando per la prima volta cinque squadre nella massima competizione europea: oltre al Milan, ci sono Inter, Juventus, Atalanta e Bologna, pronte a rappresentare il tricolore in questa lunga e avvincente stagione europea.

Il Liverpool si presenta con una squadra ricca di talento, guidata dalle stelle Luis Diaz, Momo Salah e Federico Chiesa, protagonista di un trasferimento clamoroso dai rivali bianconeri. Per il Milan, questa sfida rappresenta molto più che un semplice esordio: è una chance di rivincita. I ricordi delle finali di Istanbul 2005 e Atene 2007 sono ancora vivi nella mente dei tifosi rossoneri. La sconfitta incredibile subita nella notte di Istanbul e la successiva rivincita nella capitale greca rappresentano momenti iconici nella storia recente del club.

Ma non si tratta solo di ricordi lontani. Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi della Champions 2021/2022, con il Liverpool che ebbe la meglio sia all’andata (3-2) che al ritorno (2-1), condannando il Milan all’eliminazione. Stasera, a San Siro, Leão e compagni avranno l’occasione per prendersi una rivincita e iniziare col piede giusto il loro cammino nel nuovo formato della competizione.

Milan-Liverpool, le probabili formazioni della partita

La nuova Champions League prevede che il Milan, dopo la sfida contro il Liverpool, affronti una serie di avversari di tutto rispetto. Nell’ordine, i rossoneri se la vedranno con Bayer Leverkusen, Bruges, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Un cammino pieno di insidie, ma anche di opportunità per mostrare il vero potenziale della squadra di Fonseca. Nel frattempo, diamo un’occhiata alle probabili formazioni della partita.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All.: Slot.

Dove ascoltare Milan-Liverpool in radio: come seguire la partita in diretta

Milan-Liverpool sarà trasmessa in radio da Rai Radio 1. La principale emittente radiofonica di Stato si occuperà di trasmettere in radiocronaca questa e tutte le altre partite delle italiane nella UEFA Champions League. Alla stessa stregua anche RTL 102.5 metterà a disposizione di tutti la diretta streaming audio gratuita, sia sulle proprie frequenze che, in streaming, sul proprio portale ufficiale.