Inizia il campionato della Nocerina di Raffaele Novelli. La formazione rossonera debutta domenica nel campionato di Serie D contro l’Ugento. Sarà infatti la formazione salentina, debuttante assoluta nel torneo di quarta serie, ad affrontare i molossi, nel catino del “San Francesco”. Ecco tutte le info su dove vedere Nocerina-Ugento in tv e in streaming, nonché come ascoltare la partita in radio.

L’orario della partita di Serie D e le probabili formazioni

Tutto pronto per il debutto casalingo della Nocerina di Novelli. Un precampionato in cui i molossi hanno subito una sola rete in amichevole, un debutto in Coppa, quello contro il Costa d’Amalfi, vittorioso e che è valso il passaggio del turno. Così la compagine rossonera si presenta al nono campionato di Serie D negli ultimi nove anni. Una piazza, quella delle due Nocera, che si augura possa essere l’ultimo: la Nocerina punta alla vittoria del campionato.

Non sarà però facile, ovviamente, vincere il torneo: la concorrenza di Fidelis Andria, Virtus Francavilla e, soprattutto, del Casarano, sarà davvero agguerrita. Come non sarà semplice affrontare una squadra al debutto assoluto in questa categoria, che vorrà di sicuro fare bella figura in uno stadio nobile. La gara di domenica 8 settembre inizierà alle ore 16.00.

La probabile formazione della Nocerina.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Silvestri, Sparandeo, Tempre; Faiello, Basualdo, Grandis; Vono, Ferrari, D’Agostino.

Dove vedere Nocerina-Ugento in tv e in streaming

Nocerina-Ugento sarà visibile in diretta tv in esclusiva sul sito ufficiale della Nocerina. La gara sarà acquistabile alla tariffa di 10 euro, come tutte le partite casalinghe della Nocerina per la stagione 2024-2025.

Un servizio disponibile in streaming come, appunto, in diretta televisiva, grazie a una Smart Tv che naviga in Internet tramite browser o altri dispositivi; diversamente, per le partite in trasferta dei rossoneri sarà ForzaNocerina.it a trasmettere l’incontro, allo stesso prezzo. La stessa emittente trasmetterà, tramite il proprio canale YouTube, la diretta radio gratuita dell’incontro.