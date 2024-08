Atleti italiani e discipline in primo piano: come funzionano le discipline

Tutto pronto, ormai, per queste Paralimpiadi che, al momento in cui scriviamo, hanno già preso il via. La delegazione italiana è in prima linea, pronta a dare il massimo nelle varie competizioni, mentre le storie di resilienza e coraggio degli atleti continuano a ispirare milioni di spettatori.

La squadra italiana, composta da 141 atleti, è la più numerosa di sempre e gareggia in ben 17 discipline. Tra i nomi più attesi ci sono la velocista Ambra Sabatini, già oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e portabandiera insieme al veterano Luca Mazzone, e la fiorettista Bebe Vio, simbolo di tenacia e determinazione, che punta con decisione alla medaglia d’oro. Gli atleti italiani stanno già regalando emozioni forti, con prestazioni di alto livello in sport come atletica leggera, scherma, nuoto e ciclismo. Ogni disciplina ha le sue regole specifiche di classificazione, pensate per garantire una competizione equa, e le Paralimpiadi di quest’anno offrono un palcoscenico perfetto per mettere in luce la varietà e la complessità delle competizioni.

Dove vedere le Paralimpiadi 2024 in tv e streaming

Per non perdere nemmeno un momento di queste Paralimpiadi, la Rai offre una copertura completa. Rai 2 trasmette in chiaro le gare più rilevanti, con particolare attenzione agli atleti italiani, mentre RaiSport assicura una programmazione continua, con approfondimenti e dirette sui principali eventi. Questo permette ai tifosi di seguire da vicino le sfide più avvincenti e le storie più emozionanti di questa edizione.

Chi preferisce lo streaming, può contare su Rai Play, che offre la possibilità di seguire le gare in diretta e accedere a un riassunto quotidiano di circa trenta minuti con i momenti più significativi della giornata, direttamente da Casa Italia. Inoltre, per una copertura ancora più ampia, il canale YouTube ufficiale delle Paralimpiadi trasmette in diretta, con replay, highlights e contenuti speciali dedicati agli atleti. Questa edizione si conferma come una delle più accessibili di sempre, permettendo a tutti di vivere da vicino l’emozione delle Paralimpiadi, sia in TV che online.