La Champions League 2024/25 ha introdotto un cambiamento radicale nel suo format, portando con sé nuove sfide per le squadre partecipanti. Con 36 squadre coinvolte in un unico girone, l’obiettivo di ogni club sarà quello di accumulare sufficienti punti per avanzare alla fase a eliminazione diretta. Ma quanti punti sono necessari per qualificarsi ai playoff o direttamente agli ottavi di finale? Le simulazioni offrono delle risposte che possono aiutare a orientarsi in questo nuovo contesto. Ecco, dunque, quanti punti servono in Champions League per qualificarsi secondo le ultime statistiche.

Come funziona il nuovo format della massima competizione europea per club

Il tradizionale formato della Champions League, con otto gironi da quattro squadre, è stato sostituito da un girone unico che coinvolge tutte le 36 squadre partecipanti. In questa nuova configurazione, ogni squadra disputa otto partite contro avversari diversi, con l’obiettivo di accumulare abbastanza punti per avanzare nella competizione (nel frattempo, il percorso delle italiane in Champions).

Alla fine della fase a gironi, le prime otto squadre in classifica passano direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle classificate dal nono al 24esimo posto dovranno affrontare un playoff per garantirsi uno degli ultimi otto posti disponibili per gli ottavi. Le squadre che terminano tra il 25esimo e il 36esimo posto saranno eliminate dalla competizione senza alcuna possibilità di retrocedere in Europa League.

Quanti punti servono per qualificarsi nella Champions League 2024/25?

Secondo le simulazioni effettuate dal portale Football Meets Data, per garantirsi un posto nei playoff della Champions League 2024/25 saranno necessari almeno 9 punti, ottenibili attraverso tre vittorie o combinazioni di vittorie e pareggi. Questa soglia è stata sufficiente per piazzarsi almeno al 24esimo posto nel 55% delle simulazioni.

Tuttavia, con 10 punti, le probabilità di qualificazione ai playoff aumentano notevolmente, rendendo quasi certa la partecipazione. In rari casi, sono stati necessari 11 punti per accedere ai playoff, ma questa situazione si è verificata solo nell’1% delle simulazioni.

Per quanto riguarda la qualificazione diretta agli ottavi di finale, sarà necessario accumulare almeno 15 punti per avere una possibilità significativa di rientrare tra le prime otto squadre. Con 16 punti, la qualificazione diretta diventa quasi certa, mentre punteggi superiori a 17 punti sono stati richiesti solo in una piccolissima percentuale di simulazioni.