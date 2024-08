Il sorteggio della Champions League 2024-2025 ha parlato. Tutti i percorsi delle trentasei squadre partecipanti con il nuovo format della massima competizione europea per club sono stati delineati. Tanto spettacolo in campo per le italiane Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna, che giocheranno otto partite nel girone unico delineato dalla formula innovativa della Coppa.

Come funziona il sorteggio della Champions 2024-2025: le squadre divise per fasce

La nuova formula della Champions League, introdotta nella stagione 2023-2024, rivoluziona il tradizionale format a gironi che ha caratterizzato la competizione negli ultimi vent’anni. Invece degli 8 gruppi di 4 squadre, ora le 36 squadre qualificate si sfideranno in un girone unico. Ogni squadra disputerà 8 partite nella fase iniziale (4 in casa e 4 in trasferta) contro avversari appartenenti a fasce diverse.

Il sorteggio determinerà gli accoppiamenti per la fase iniziale. Ogni squadra affronterà due avversarie per ogni fascia, garantendo un livello di competizione elevato e una varietà di sfide. Le prime 8 classificate del girone unico accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 25° posto parteciperanno a uno spareggio per conquistare gli ultimi posti disponibili per la fase a eliminazione diretta. Le ultime 8 classificate, invece, saranno eliminate dalla competizione.

Le squadre partecipanti, suddivise nelle quattro fasce:

Prima fascia – Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona;

Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona; Seconda fascia – Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta , Juventus , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, Milan;

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, , , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, Terza fascia – Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Dinamo Zagabria, Lilla, Stella Rossa, Young Boys, Celtic;

Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Dinamo Zagabria, Lilla, Stella Rossa, Young Boys, Celtic; Quarta fascia – Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest; I percorsi delle squadre italiane: chi affronteranno Milan, Juve, Inter, Atalanta e Bologna

Ecco i percorsi delle squadre italiane delineati dai sorteggi della Champions 2024-2025.