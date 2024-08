L’età media dei giocatori impiegati dalle squadre di Serie A è un parametro che offre uno spaccato interessante sulle strategie adottate dai club. Alcune squadre puntano sulla freschezza e sul talento dei giovani, mentre altre preferiscono l’affidabilità e l’esperienza dei veterani. Analizzare questi dati aiuta a comprendere le diverse filosofie di gioco e di gestione delle rose nel campionato italiano. Ma qual è l’età media delle squadre di Serie A? Un’analisi sulle rose della stagione 2024-2025.

Età media squadre Serie A 2024-2025, Parma e Juventus le squadre più giovani del campionato

Facciamo una premessa: questi dati si basano sulle prime due giornate di campionato della Serie A 2024-2025 e, dunque, sulle formazioni schierate in campo in queste due gare. Premesso ciò, Parma e Juve si distinguono come le squadre con l’età media più bassa, entrambe con 23,7 anni per partita. Squadre che puntano su una rosa giovane, segno di una strategia orientata al lungo termine, con l’obiettivo di far crescere talenti in casa. Lecce, Atalanta ed Empoli seguono una linea simile, con un’età media compresa tra 24,7 e 25,3 anni, dimostrando di voler costruire il proprio successo nel futuro.

Milan, Fiorentina e Roma rappresentano una sorta di equilibrio tra gioventù ed esperienza, con un’età media intorno ai 25,6 e 26 anni. In particolar modo, i rossoneri cercano di alternare giocatori giovani e promettenti a veterani di livello internazionale.

Le squadre più anziane della massima serie: l’Inter ha una delle rose più esperte

All’estremo opposto, Inter, Como e Napoli si affidano maggiormente all’esperienza, con età medie superiori ai 28 anni. L’Inter, con 28,9 anni di media, è la squadra più esperta della Serie A, il che riflette una scelta precisa di puntare su calciatori già rodati per competere ai massimi livelli. Questa preferenza per giocatori maturi si traduce in una maggiore stabilità e capacità di gestione delle situazioni critiche nelle partite decisive.

Il quadro dell’età media delle squadre di Serie A 2024-2025 con la statistica di Transfermarkt.

Pubblicità