Nel gioco del Fantacalcio, uno degli aspetti più rilevanti per determinare il risultato finale di una partita è rappresentato dalle fasce gol. Queste fasce stabiliscono la correlazione tra il punteggio complessivo ottenuto dai giocatori schierati in campo e il numero di gol assegnati alla squadra. Ma come funziona il meccanismo di attribuzione del punteggio? Tutto sulle fasce gol del Fantacalcio.

Come funzionano le fasce gol al Fantacalcio: i punteggi e le reti

Le fasce gol sono uno strumento cruciale che trasforma il risultato delle prestazioni individuali dei calciatori in un punteggio utile per determinare l’esito delle sfide tra fantallenatori. Queste seguono criteri ben definiti, che si applicano generalmente a tutte le leghe, indipendentemente dal numero di partecipanti o dalle personalizzazioni regolamentari.

In linea di massima, il primo gol viene assegnato al raggiungimento di 66 punti, e per ogni successivo scatto di 6 punti, viene attribuito un ulteriore gol. Ad esempio, con un punteggio compreso tra 66 e 71,5 punti si segna un gol, tra 72 e 77,5 punti se ne segnano due, e così via. Questo sistema permette di trasformare il punteggio numerico ottenuto dalla squadra in un punteggio di gol, determinando il risultato finale della partita.

Le fasce gol al Fantacalcio:

Meno di 66 punti: 0 gol

0 gol Da 66 a 71,5 punti: 1 gol

1 gol Da 72 a 77,5 punti: 2 gol

2 gol Da 78 a 83,5 punti: 3 gol

3 gol Da 84 a 89,5 punti: 4 gol

4 gol Da 90 a 95,5 punti: 5 gol

5 gol Da 96 a 101,5 punti: 6 gol

Bonus, malus e personalizzazione: come scegliere la migliore opzione

Le fasce gol non sono solo influenzate dai voti dei singoli giocatori, ma anche dai bonus e malus accumulati durante la partita. Bonus come i gol segnati, i rigori parati o gli assist, e malus come le ammonizioni, le espulsioni o i gol subiti, possono modificare significativamente il punteggio finale.

È importante notare che le fasce gol possono essere personalizzate dagli amministratori delle leghe, che hanno la possibilità di modificare i valori delle soglie di scatto, adattandole alle esigenze specifiche della propria lega. Questa flessibilità consente di rendere il gioco ancora più avvincente e su misura per i partecipanti.

Ma, dunque, come scegliere le migliori fasce gol per il Fantacalcio? In realtà non esiste un vero e proprio criterio a riguardo; dunque, vi consigliamo di mantenere l’impostazione originale di Fantacalcio e seguire quelle fasce gol.