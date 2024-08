La Serie A Enilive 2024/25 apre i battenti con un emozionante scontro tra Genoa e Inter al Ferraris. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da una stagione trionfale culminata con la conquista della seconda stella, affrontano la squadra di Gilardino, undicesima nell’ultimo campionato. Il calcio d’inizio è previsto per sabato 17 agosto alle ore 18.30, in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito, anche grazie ai 28mila abbonati rossoblù e ai tifosi nerazzurri pronti a invadere il settore ospiti. Ecco come seguire l’incontro: dove vedere Genoa-Inter in tv e streaming e come ascoltarla in radio.

Le informazioni sui biglietti della partita per i settori di casa e per il settore ospiti

La vendita dei biglietti per Genoa-Inter inizierà venerdì 9 agosto alle ore 10.00 sul sito ufficiale del Genoa e presso le ricevitorie Vivaticket, il Ticket Office in via al Porto Antico 4 a Genova, e il Genoa Store in Via Vittorio Veneto 48 a Chiavari. I possessori della tessera Dna Genoa potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti ciascuno. I residenti in Lombardia potranno acquistare solo i biglietti del Settore Ospiti, riservati ai possessori di fidelity card, disponibili dalle ore 10.00 di martedì 13 agosto.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Distinti Centrali: €120 (Under 16: €60)

Distinti Laterali: €80 (Under 16: €40)

Gradinata Laterale: €30 (Under 16: €15)

Gradinata Zena: €40 (Under 16: €20)

Tribuna Inferiore: €180 (Under 16: €90)

Settore Ospiti: €35 (obbligo fidelity card)

Come seguire Genoa-Inter in diretta: dove vederla in tv e streaming, come ascoltarla in radio

Gli appassionati di calcio potranno seguire la sfida tra Genoa e Inter su DAZN, che trasmetterà in esclusiva tutti i match della Serie A Enilive 2024/25. Il servizio di streaming offrirà sia la visione live che on demand, permettendo ai tifosi di non perdere neanche un minuto dell’azione, ovunque si trovino. L’incontro sarà raccontato dalla voce esperta di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Per chi preferisce seguire la partita via radio, Rai Radio 1 offrirà la radiocronaca in diretta dell’incontro. Gli ascoltatori potranno godere di una narrazione dettagliata e coinvolgente, ideale per chi è in viaggio o non ha accesso a un dispositivo per lo streaming video. La radiocronaca su Rai Radio 1 garantirà di non perdere neanche un momento di questo avvincente confronto.