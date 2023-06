Ogni appassionato di calcio che si rispetti lo sa: la Champions League non è solo grandi stelle, stadi enormi e lusso. La vera Champions inizia dalle fasi preliminari, che si disputano fin dagli ultimi giorni di giugno. E allora, un breve viaggio attraverso il regolamento dei preliminari di Champions League 2024.

L’ultima edizione con il format che tutti conosciamo

Prima di cominciare, precisiamo come il regolamento dei preliminari di Champions League 2024 cambierà già dalla prossima stagione. A partire dalla stagione 2024-25, infatti, si adotterà un nuovo formato per il torneo, che consiste in un girone unico di 36 squadre. Ogni squadra giocherà otto partite in totale, suddivise tra quattro gare in casa e quattro in trasferta, sempre contro avversari diversi.

A seguito di queste partite, si stilerà una classifica unica. Le prime otto squadre nella classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre che si posizionano dal nono al ventiquattresimo posto, invece, si sfideranno in un turno di playoff. Questi playoff saranno organizzati su gare di andata e ritorno, e le squadre vincitrici si qualificheranno per gli ottavi di finale.

Da questo punto in poi, il formato del torneo rimane invariato rispetto all’attuale: ci saranno scontri diretti ad andata e ritorno per i quarti di finale e le semifinali, culminando poi in una finale unica.

Come funziona il regolamento dei preliminari della Champions League 2024: le squadre

Il regolamento dei preliminari della Champions League è essere suddiviso in diversi round: turno preliminare, primo turno di qualificazione, secondo turno di qualificazione, terzo turno di qualificazione e playoff. Tuttavia, la struttura e il formato di questi round possono variare a seconda delle decisioni annuali della UEFA.

Ecco un breve riassunto del regolamento generale:

Turno preliminare: Le squadre con il punteggio più basso nei coefficienti UEFA competono in un mini torneo ad eliminazione diretta per avanzare al prossimo turno. Primo turno di qualificazione: Il vincitore del turno preliminare si unisce ad altre squadre in questo turno. Le partite sono giocate in casa e in trasferta, con la squadra che segna più gol complessivamente che avanza al turno successivo. Secondo turno di qualificazione: Questo turno è suddiviso in due percorsi, il “Percorso dei Campioni” (per i campioni delle leghe con coefficiente più basso) e il “Percorso della Lega” (per le squadre non campioni). Le squadre competono in partite di andata e ritorno. Terzo turno di qualificazione: Simile al secondo turno, anche questo turno ha un Percorso dei Campioni e un Percorso della Lega. Le squadre vincenti avanzano ai playoff, mentre le perdenti vengono dirottate all’UEFA Europa League o all’UEFA Europa Conference League, a seconda del percorso. Playoff: Gli ultimi round prima della fase a gironi della Champions League. Ancora una volta, esistono due percorsi separati. Le squadre vincenti avanzano alla fase a gironi, mentre le perdenti si qualificano per l’UEFA Europa League.

In ogni turno, se dopo due partite (andata e ritorno) le squadre hanno lo stesso punteggio aggregato, si giocano i tempi supplementari e i rigori, essendo stata eliminata, come noto, la regola dei gol in trasferta.