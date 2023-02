Resta ancora inapplicabile la regola dei gol in trasferta nelle coppe europee. Anche per la Champions League 2023 i gol fuori casa non valgono doppio. Ma come funziona questa regola? In che modo vengono conteggiati i gol in trasferta in Champions? Vediamolo con un esempio pratico.

Gol in trasferta nella Champions 2023: come funziona il regolamento?

Dalla stagione sportiva 2021-2022 è cambiata la regola dei gol fuori casa in Champions League. La decisione nasce dalla volontà della UEFA di togliere questo vantaggio a chi segna un numero maggiore di gol fuori casa, in virtù di una considerata diminuzione della ‘potenza’ del fatto di giocare lontano dal proprio stadio. Secondo la UEFA, infatti, se prima segnare fuori casa era un’impresa, adesso non è più così difficile.

Su queste basi, nel giugno 2021 era stata annunciata l’abolizione della regola dei gol fuori casa. Ma come funziona la nuova regola dei gol fuori casa in Champions? Semplicemente, in caso di parità di reti segnate dalle due squadre nel corso delle due partite che hanno disputato, non varrà più la regola per cui passerà chi ha segnato più gol in trasferta. Nel caso in cui ci sia una delle due squadre che, nelle due partite, ha segnato più reti fuori casa, si procederà con supplementari e rigori, senza che questo fattore incida.

Come si calcolano i gol in trasferta secondo il nuovo regolamento

Cosa diceva, invece, la vecchia regola dei gol fuori casa in Champions? Facciamo un esempio pratico. Il Paris Saint Germain gioca gli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. La partita di andata, in Francia, termina 1-1, mentre quella di ritorno, in Spagna, finisce 2-2. Entrambe hanno segnato tre reti nei due incontri, ma il PSG ha segnato un gol in più in trasferta.

Ora: secondo la vecchia regola, i francesi avrebbero dovuto passare il turno in virtù del maggior numero di reti segnate fuori casa, senza dover giocare supplementari e rigori. Con la nuova regola, invece, se le due squadre coinvolte dovessero segnare lo stesso numero di gol avranno a disposizione due tempi supplementari da un quarto d’ora ed eventualmente i rigori per stabilire chi passerà il turno.