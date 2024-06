Apple ha presentato le nuove versioni di iOS 18 e iPadOS 18 durante il keynote di apertura della Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 a Cupertino. Questi aggiornamenti portano una serie di innovazioni significative, con un forte accento sull’intelligenza artificiale e la personalizzazione, migliorando ulteriormente l’esperienza utente sui dispositivi Apple. Tra le novità più attese, Apple Intelligence sfrutta la potenza dei modelli generativi e di Apple Silicon per fornire informazioni utili e contestuali, migliorando la comprensione di testo e immagini. Tutte le novità di Apple a WWDC 2024.

Le novità per la schermata home, la privacy e Passwords

iOS 18 introduce una schermata Home altamente personalizzabile, un Control Center ridisegnato, e funzioni avanzate per la privacy. L’app Messaggi si arricchisce di Tapbacks, invio programmato dei messaggi e supporto RCS, mentre l’app Mail organizza meglio le email in categorie come Primary, Transactions, Updates e Promotions. Safari migliora la ricerca con Highlights e una modalità Lettura senza distrazioni. La nuova app Passwords offre un accesso sicuro alle credenziali di rete, e le mappe topografiche dei parchi nazionali USA, insieme agli aggiornamenti del Wallet e del Diario, rappresentano ulteriori miglioramenti significativi. L’app Foto è potenziata dall’AI per una navigazione più intuitiva e un’organizzazione per tema.

Apple al WWDC 2024, le nuove funzionalità per migliorare l’usabilità dei device

iPadOS 18, oltre a condividere molte delle novità di iOS 18, introduce finalmente l’app Calcolatrice. Funzionalità come SharePlay con Apple Music, Math Notes nell’app Note, integrazione del Calendario con Promemoria, una cartella clinica riprogettata nell’app Salute e l’accesso per gli ospiti nell’app Casa dimostrano l’impegno di Apple nel migliorare l’usabilità e la funzionalità complessiva dei suoi dispositivi. Questi aggiornamenti, disponibili entro la fine dell’anno, segnano un passo avanti significativo nell’ecosistema Apple, offrendo un’esperienza utente più ricca e integrata.