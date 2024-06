Giornalista e opinionista televisiva, Sara Manfuso è ormai un volto noto per quanto concerne la lotta su temi sociali e politici. Da sempre impegnata in queste tematiche, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui il GF Vip nel 2022. Scopriamo di più su di lei e sulla sua carriera.

Chi è la giornalista e opinionista cassinate: biografia e carriera

Nata il 26 agosto 1984 a Cassino, in provincia di Frosinone, Sara Manfuso è una opinionista televisiva e giornalista, specializzata in temi sociali e politici. Dopo aver conseguito una laurea in Storia e Filosofia, ha intrapreso inizialmente una carriera come modella. Tuttavia, la sua passione per le questioni sociali l’ha portata a sviluppare una carriera come opinionista. Nel corso degli anni, è diventata una presenza fissa in vari programmi televisivi, tra cui “Dritto e Rovescio”, “Zona Bianca”, “I Lunatici”, “Agorà” e “Pomeriggio Cinque”. Oltre al suo lavoro in televisione, collabora come giornalista per “Il Giornale” e “La Notizia”, dove scrive su argomenti di attualità e politica.

Manfuso è attivamente impegnata come presidente dell’Associazione #iocosì, un’organizzazione dedicata alla difesa dei diritti delle donne. L’associazione pone particolare attenzione alle vittime di violenza sessuale, una causa che la giornalista sostiene anche grazie alla sua esperienza personale. A 17 anni, ha subito un abuso, un evento che ha segnato profondamente la sua vita e che ha condiviso pubblicamente in un’intervista a “Storie Italiane”.

Sara Manfuso, la sua vita privata e la partecipazione al GF Vip

Sara Manfuso ha partecipato all’edizione 2022 del GF Vip. La giornalista decise di abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip” a causa di un episodio di molestia da parte di Giovanni Ciacci. Durante una discussione in studio con il conduttore Alfonso Signorini, Manfuso rivelò di essersi sentita non tutelata dopo che Ciacci le toccò il fondoschiena e scherzò su una simulazione di violenza sessuale. Manfuso spiegò di aver riso per imbarazzo e vergogna, ma nessuno notò il suo disagio. La situazione generò tensioni in studio, portando Signorini a invitare Manfuso a lasciare definitivamente lo show.