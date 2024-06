Dopo il trionfo narrativo di Euro 2020, la RAI si prepara a replicare il successo con un palinsesto ricco e variegato per gli Europei di calcio 2024. Dal 14 giugno al 14 luglio, RaiSport estenderà la sua programmazione, trasmettendo 31 partite in diretta su Rai 1 e Rai 2. A corollario dei match, ritorna anche l’attesissima trasmissione di approfondimento, pronta a tenere incollati gli spettatori allo schermo con approfondimenti, interviste esclusive e analisi dettagliate. Tutto ciò che c’è da sapere su Notti Europee dedicato a Euro 2024.

Gli ospiti fissi che compongono il cast del programma RAI sugli Europei

Anche per l’edizione degli Europei di Germania, Notti Europee c’è. Il programma post-partita condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, si propone di riassumere i momenti salienti della giornata sportiva dalle 23:10 alle 24:45. Curato e coordinato da Alessandro Forti, il programma offrirà un’analisi approfondita delle partite, interviste esclusive e immagini mozzafiato, promettendo di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Ogni sera, Paola Ferrari sarà affiancata in studio da un cast di ospiti fissi di primo livello: Marco Mazzocchi, Fulvio Collovati, Tony Damascelli ed Eraldo Pecci. Proprio la storica conduttrice ha recentemente annunciato che questo sarà il suo ultimo Europeo prima del ritiro dalla RAI. Con una carriera ricca di momenti memorabili, si prepara a condurre con il consueto entusiasmo e professionalità.

Come seguire Notti Europee dedicato a Euro 2024: gli orari del programma

Notti Europee Euro 2024 sarà trasmesso in diretta dalle 23:10 alle 00:45, offrendo un’analisi approfondita dei momenti salienti delle partite e interviste esclusive. Il programma debutta venerdì 14 giugno e sarà in onda tutte le sere per tutta la durata degli Europei. Potrete sintonizzarvi su Rai 1 per seguire il programma condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, oppure recuperare la puntata direttamente su RaiPlay.

La trasmissione ritorna in onda ogni quattro anni dal 2004, e viene trasmessa in tarda serata a partire dalle 23:10. Dopo le prime quattro stagioni su Rai 2 il talk show si sposta su Rai 1 a partire dal 2021, diventando uno degli appuntamenti fissi per gli appassionati della competizione.