È una delle giornaliste RAI che seguono gli Europei di Germania 2024, Valeria Ciardiello, volto della tv di Stato per le trasmissioni de “La Domenica Sportiva” e “Notti Europee”, lo speciale dedicato a Euro 2024. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e il suo percorso professionale.

La carriera della giornalista RAI impegnata a La Domenica Sportiva e Notti Europee

Esordisce in televisione nel 2006 su ESPN Classic con i programmi “Protagonisti” e “More Than a Game”. Nel 2007 entra a far parte di Juventus Channel, dove conduce vari programmi e partecipa alle trasmissioni in diretta dagli stadi. Successivamente lavora per UEFA Champions League e Rai Sport. Nel 2013 viene nominata direttore responsabile di Sport LT 1 e nel 2014 inizia a collaborare con Alice TV. Nel 2015 si unisce alla Federazione Italiana Pallacanestro per il lancio del canale Italbasket HD su Sky Sport 3. Dal 2017, si impegna come consulente per il progetto “Programma QuBì – La ricetta contro la povertà infantile”. Per la stagione 2023-2024 è opinionista de “La Domenica Sportiva” su Rai 2 e “Notti europee” su Rai 1.

Valeria Ciardiello, alcuni tratti della sua biografia e della vita privata

Nata a Milano da Giuditta Longari, una campionessa di ciclismo di Gombito, e Carmine Ciardiello, ciclista dilettante di San Martino Valle Caudina, Valeria è cresciuta in un ambiente dove lo sport era parte integrante della vita quotidiana. Sin da giovane, ha mostrato un grande interesse per varie discipline sportive, praticando ginnastica artistica, danza e nuoto.

Dopo aver completato il Liceo-Ginnasio Alessandro Manzoni a Milano, si è laureata con lode in Scienze ambientali presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Mentre studiava, lavorava come hostess ed accompagnatrice di viaggio. La sua passione per il teatro l’ha portata a unirsi alla compagnia Quelli di Grock, dove ha recitato in opere di grandi autori come Eliot, Ibsen, Pirandello, Schmitt e Strindberg. Da quel poco altro che sappiamo riguardo la sua vita privata, Valeria Ciardiello è sposata, ha una figlia e vive a Milano.