Nel contesto di una crisi economica che sembra non dare tregua, il Governo italiano sta studiando nuove misure per supportare le famiglie in difficoltà. Tra queste, una delle più attese per il 2025 è il Bonus spesa da 1000 euro, un’iniziativa che si propone di raddoppiare il valore dell’attuale Social Card, la cosiddetta “Carta Dedicata a Te”, attiva nel 2024. Scopriamo insieme a chi spetta il bonus spesa da 1000 euro, quali sono i requisiti fissati e come fare domanda online.

Chi può richiedere il Bonus spesa da 1000 euro e quali sono i requisiti

Questo nuovo bonus, che sarà dedicato all’acquisto di beni di prima necessità, ha un’importanza cruciale per quelle famiglie che, già provate dalle difficoltà economiche, devono far fronte alle spese quotidiane senza poter contare su un reddito stabile. L’obiettivo della misura è chiaramente quello di fornire un supporto immediato e concreto, concentrandosi su una platea ristretta di beneficiari.

La misura dovrebbe essere ufficializzata con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2025, ma già si moltiplicano le indiscrezioni su come funzionerà e su chi potrà beneficiarne.

Non tutte le famiglie potranno accedere a questo bonus. Infatti, l’intento del Governo è di concentrare gli aiuti su quelle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico più profondo. I requisiti per richiederlo sono chiari: in primo luogo, l’ISEE del nucleo familiare non dovrà superare i 10.000 euro, una soglia che conferma l’obiettivo di destinare il bonus a chi ha maggiormente bisogno. Tra i beneficiari figurano anche le famiglie monoreddito, in cui solo uno dei genitori lavora, e le famiglie in cui uno o entrambi i genitori sono disoccupati.

Altro requisito fondamentale sarà la presenza di figli minori a carico, condizione che evidenzia l’intenzione di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Inoltre, il bonus sarà riservato a quelle famiglie residenti in aree con un alto tasso di disoccupazione, sottolineando come la misura punti a risollevare le zone del Paese maggiormente colpite dalla crisi occupazionale. Il valore del bonus varierà in base al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito dichiarato, ma potrà arrivare fino a un massimo di 1000 euro.

Come fare domanda per l’incentivo: le modalità online su INPS

Per accedere al Bonus spesa da 1000 euro, sarà necessario presentare domanda tramite il sito dell’INPS. Il processo sarà completamente digitale e richiederà l’accesso tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Queste credenziali sono ormai essenziali per la gestione di tutte le pratiche online legate ai servizi pubblici, e se non si dispone di una di queste, sarà necessario richiederla per tempo. La finestra temporale per l’invio delle domande sarà aperta fino a febbraio 2025, garantendo un periodo piuttosto ampio per permettere a tutte le famiglie aventi diritto di inoltrare la richiesta.

Per chi non fosse particolarmente esperto di tecnologia o non avesse dimestichezza con le procedure online, sarà comunque possibile rivolgersi a un Caf o a un patronato, che offriranno supporto e assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda.

Una volta completata la procedura, il bonus potrà essere erogato in diverse modalità: tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente del richiedente, attraverso buoni digitali o, in alternativa, sotto forma di una carta prepagata. Questa potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità presso negozi convenzionati, come supermercati e farmacie.