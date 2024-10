Il 17 ottobre 2024, la Luna piena si illuminerà in tutto il suo splendore nel segno dell’Ariete, un evento che ha radici profonde sia nell’astrologia che nelle tradizioni culturali. Conosciuta anche come la “Luna del Cacciatore”, questa Luna piena di ottobre 2024 rappresenta un momento simbolico in cui si manifestano tensioni, nuove energie e l’opportunità di liberarsi da vecchie dinamiche.

Durante la fase di plenilunio, le emozioni raggiungono il culmine e spesso si è spinti a prendere decisioni che erano state rinviate nei mesi precedenti. Il potere di questa Luna in Ariete è amplificato dalla sua connessione con il pianeta Marte, che infonde energia e azione. Scopriamo insieme i suoi significati e le sue caratteristiche.

Significato esoterico della Luna del Cacciatore: in che segno è

Il nome “Luna del Cacciatore” deriva dalle tradizioni dei nativi americani, in cui segnava il momento in cui le tribù si preparavano alla caccia, dopo la stagione del raccolto. Esotericamente, questa Luna porta con sé il simbolismo della ricerca e del confronto. L’Ariete, il primo segno dello zodiaco, rappresenta l’individualità e il coraggio, e la sua energia durante la Luna piena invita a fare chiarezza nei propri desideri più profondi. In questa fase, si può sentire il bisogno di esprimere con forza la propria autenticità e di rompere con vecchi schemi. È un momento ideale per lasciare andare ciò che non ci serve più, affrontare i conflitti e rivendicare il proprio spazio personale.

Caratteristiche astronomiche della Luna piena di Ottobre: a che ora si vedrà

Dal punto di vista astronomico, la Luna piena di ottobre 2024 sarà visibile nella costellazione dei Pesci, tra l’Ariete e l’Acquario. Questo evento particolare sarà una Superluna, ovvero il nostro satellite sarà alla sua distanza minima dalla Terra, rendendolo visibilmente più grande e luminoso del solito. La Luna del Cacciatore apparirà alta nel cielo, visibile per tutta la notte e sarà la più grande Superluna dell’anno. Alle 11:26 GMT del 17 ottobre, il plenilunio raggiungerà il suo apice, regalando uno spettacolo celeste da non perdere. Una notte di mistero e magia, segnata da miti antichi e dalla potenza della natura.