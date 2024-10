Sciopero Trenitalia 18 ottobre 2024: chi sarà coinvolto?

Lo sciopero del 18 ottobre 2024 avrà ripercussioni anche sul trasporto ferroviario, sebbene Trenitalia non aderisca ufficialmente all’agitazione. Il personale di Trentino Trasporti, operante sulla tratta Trento-Bassano del Grappa, incrocerà le braccia dalle ore 00:00 fino alle 23:59.

Durante queste 24 ore, si potranno verificare ritardi e cancellazioni su questa linea, mentre il servizio sulle tratte nazionali non dovrebbe subire variazioni significative. Si consiglia ai viaggiatori di monitorare gli aggiornamenti forniti da Trenitalia per informazioni in tempo reale sui treni interessati.

Cosa succede con i Frecciarossa: quali corse saranno interessate dai disagi

Per quanto riguarda i collegamenti ad alta velocità, i treni Frecciarossa dovrebbero circolare regolarmente nonostante lo sciopero. Non essendo coinvolti nell’agitazione, i servizi Frecciarossa non dovrebbero subire particolari ripercussioni. Tuttavia, i viaggiatori sono invitati a rimanere informati tramite il sito e l’app di Trenitalia per verificare eventuali ritardi o modifiche che potrebbero comunque verificarsi in concomitanza con l’inizio o la fine dello sciopero. In generale, le tratte a lunga percorrenza continueranno a essere coperte, garantendo un servizio affidabile per chi deve spostarsi.

Quali sono i treni garantiti durante lo sciopero di Trenitalia del 18 ottobre

Come previsto dalla normativa sugli scioperi, anche il 18 ottobre 2024 saranno garantiti alcuni servizi minimi per i treni regionali, soprattutto nelle fasce orarie critiche per i pendolari. I treni viaggeranno regolarmente tra le 6:00 e le 9:00 del mattino, e tra le 18:00 e le 21:00 della sera. I treni già in viaggio all’inizio dello sciopero arriveranno comunque a destinazione, purché l’arrivo sia previsto entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. È importante verificare sul sito di Trenitalia l’elenco dei treni garantiti per evitare disagi e organizzare gli spostamenti in maniera ottimale.