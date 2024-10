Questo pomeriggio alle ore 15:00, la Nocerina di Raffaele Novelli affronterà la Fidelis Andria allo stadio San Francesco d’Assisi, in quello che sarà il primo scontro diretto della stagione per entrambe le squadre. La partita non sarà solo un evento sportivo, ma anche un momento di grande commozione per la città di Nocera Inferiore, che renderà omaggio a Silvio Adinolfi, tragicamente scomparso nei giorni scorsi, con un tributo da parte di tutto lo stadio durante la gara. Ecco dove vedere Nocerina-Andria in diretta tv in chiaro e in streaming gratis.

Le probabili formazioni: Marquez più che Ferrari, Faiello ancora in attacco

La Nocerina arriva a questa sfida con il morale alto, dopo aver conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il Nardò. Mister Raffaele Novelli non sembra intenzionato a fare grossi cambiamenti alla formazione, confermando gran parte dell’undici vittorioso. In difesa, davanti a Wodzicki, agiranno Padalino e Silvestri, con Tempre sulla sinistra e Sparandeo al centro. A centrocampo, le chiavi del gioco saranno affidate a Provenzano, supportato da Gerbaudo e uno tra Cristiani e Grandis. In attacco, Marquez parte favorito su Ferrari, mentre sulle fasce ci saranno Faiello e il capitano D’Agostino. La Fidelis Andria, invece, è a caccia della sua prima vittoria stagionale, dopo un avvio complicato, e cercherà di sfruttare ogni occasione per riscattarsi in questa trasferta difficile.

Dove vedere Nocerina-Andria in tv e in streaming: diretta di Telesveva

I tifosi potranno seguire la partita in diretta su Telesveva, che trasmetterà il match in chiaro sia sul canale televisivo che in streaming gratuito sul proprio sito ufficiale. Un’opportunità per tutti coloro i quali vorranno seguire l’incontro dalla Puglia e dalla Basilicata, per cui è prevista, come detto, la diretta televisiva gratuita, ma anche per chi, dalla Campania e dal resto d’Italia, si collegherà col sito ufficiale dell’emittente pugliese.