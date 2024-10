L’Inter affronta la Stella Rossa di Belgrado al Meazza, in una sfida cruciale per il debutto stagionale in casa in Champions League. Dopo la convincente vittoria contro l’Udinese in Serie A, i nerazzurri cercano continuità anche in Europa, dove vogliono partire con il piede giusto in un girone impegnativo. Con l’attenzione mediatica concentrata anche sulle vicende extracalcistiche legate alle curve di San Siro, Simone Inzaghi rivoluziona la formazione, facendo sette cambi rispetto all’ultima partita di campionato. Ecco dove ascoltare Inter-Stella Rossa in radio.

La formazione di Inzaghi per l’assalto ai serbi: Taremi-Arnautovic in attacco

L’Inter dovrà fare attenzione alla velocità e alla tecnica dei serbi, ma il divario qualitativo tra le due squadre sembra pendere a favore dei campioni d’Italia, che vogliono imporsi fin da subito nel proprio girone. L’arbitro della sfida sarà il tedesco Felix Zwayer, con fischio d’inizio alle ore 21. Per l’Inter, è l’occasione per consolidare il buon avvio di stagione e confermare le ambizioni europee, mentre la Stella Rossa cercherà di difendersi e sfruttare le poche occasioni concesse. Tra le novità, l’attacco vede il tandem Arnautovic-Taremi, con quest’ultimo chiamato a dimostrare il suo valore in una competizione prestigiosa come la Champions League. A centrocampo, Calhanoglu e Mkhitaryan affiancano Zielinski, preferito a Frattesi, mentre sulle fasce agiscono Dumfries e Carlos Augusto. In difesa, Pavard, De Vrij e Bastoni formano il terzetto davanti a Sommer. La Stella Rossa, attuale capolista del campionato serbo, arriva a Milano con l’obiettivo di sorprendere, affidandosi alla stellina Maksimovic, classe 2007, nella trequarti, supportato dall’ex milanista Krunic. Vladan Milojevic, tecnico della squadra serba, schiera un 4-2-3-1 con Ndiaye come terminale offensivo e Drkusic adattato come terzino sinistro.

Dove ascoltare Inter-Stella Rossa in radio: come seguire la radiocronaca

Inter-Stella Rossa sarà trasmessa in radio da Rai Radio 1, emittente ufficiale della Champions League. Il broadcaster di Stato, grazie alla competenza dei suoi cronisti, si occuperà della diretta dell’incontro, che sarà fruibile sulle frequenze radio Rai, ma anche in streaming grazie al portale ufficiale della Rai.