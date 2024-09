Il derby di Milano è pronto a infiammare San Siro questa sera. Inter e Milan si sfidano in una delle partite più attese della stagione, carica di storia, passione e significato. L’incasso previsto per il match segna già un record, con una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Ecco dove seguire Inter-Milan in radio: come ascoltare il derby della Madonnina in diretta.

Le probabili formazioni del derby di Milano

Per entrambe le squadre, la partita rappresenta un banco di prova decisivo: l’Inter cerca conferme dopo le buone prestazioni recenti, mentre il Milan deve riscattare un inizio di stagione complicato. I nerazzurri arrivano al match forti del pareggio in Champions contro il Manchester City, con Lautaro in campo nonostante non sia al meglio. In casa Milan, invece, Fonseca è sotto pressione e a rischio esonero, con la squadra che ha perso gli ultimi sei derby.

Oltre all’alta posta in gioco, il derby sarà arricchito dalla presenza di ospiti illustri, tra cui il campione olimpico e primatista mondiale Armand Duplantis, invitato dai rossoneri, l’attore Benjamin McKenzie e il ministro Matteo Salvini. La curva Nord interista, però, ha scelto di non realizzare una coreografia, in segno di rispetto per il recente omicidio di Antonio Bellocco, figura di spicco del mondo ultrà. Sul fronte rossonero, invece, i tifosi preparano una coreografia tradizionale per sostenere la squadra in un momento delicato.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

