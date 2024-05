Il Re Carnival 2024 a Trieste inizierà sabato 18 maggio con una sfilata dalle 16:30. Parteciperanno 24 carri allegorici e circa un migliaio di figuranti. L’evento culminerà alle 20:30 in Piazza Unità con lo spettacolo “Ad Astra”, che include acrobati, effetti speciali, fuochi d’artificio e danze. La manifestazione vedrà la partecipazione di delegazioni italiane e internazionali, con rappresentanze da città come Nizza e un’esibizione cinese dedicata a Marco Polo. Le Rive saranno chiuse al traffico dalle 12:00 e dalle 16:00 in entrambe le direzioni da via Milano a via Ottaviano Augusto.