Milano è in fermento per l’arrivo di Taylor Swift, pronta a esibirsi per due serate consecutive a San Siro. Il “The Eras Tour”, che ha già incantato milioni di fan in tutto il mondo, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel capoluogo lombardo, dove si terranno le due date della cantautrice, produttrice discografica e attrice statunitense. Con oltre 130.000 spettatori attesi, l’evento di sabato 13 e domenica 14 luglio promette di essere uno dei più grandi concerti dell’anno, carico di emozioni e sorprese. Scopriamo dunque la scaletta del concerto di Taylor Swift a Milano.

San Siro si prepara ad accogliere una delle popstar più amate al mondo

Il primo concerto di Taylor Swift a Milano si terrà questa sera, con una seconda data prevista per domani. I cancelli di San Siro apriranno alle 14:00, permettendo ai fan di prendere posto e vivere l’atmosfera pre-concerto. L’inizio dello spettacolo è previsto alle 18:45 con l’esibizione dei Paramore, la band di supporto che accompagnerà Taylor Swift in entrambe le serate. La popstar salirà sul palco tra le 19:30 e le 20:00.

L’indotto economico stimato per la città di Milano è notevole: Confcommercio prevede quasi 180 milioni di euro, grazie alle spese per alloggio, ristorazione, biglietti e trasporti. Un numero significativo di spettatori arriva dall’estero, con una forte rappresentanza americana, attratta anche dai costi relativamente più bassi rispetto agli Stati Uniti.

L’organizzazione del concerto è stata monumentale, con 90 tir utilizzati per trasportare l’attrezzatura e allestire il palco. La sicurezza è ai massimi livelli, con rigide restrizioni su cosa è possibile portare all’interno dello stadio. L’evento è anche un’occasione per i fan di scambiarsi i braccialetti dell’amicizia, un’usanza che celebra il legame tra i “Swifties”.

La scaletta del concerto di Taylor Swift a Milano: l’ordine delle canzoni

Ecco la scaletta attesa per il concerto di Taylor Swift a Milano, che promette quasi tre ore e mezzo di spettacolo con 46 brani, suddivisi in dieci atti che ripercorrono la carriera della cantante:

I atto – Lover 1. Miss Americana & The Heartbreak Prince 2. Cruel Summer 3. The Man 4. You Need to Calm Down 5. Lover

II atto – Fearless 6. Fearless 7. You Belong with Me 8. Love Story

III atto – Red 9. 22 10. We Are Never Ever Getting Back Together 11. I Knew You Were Trouble 12. All Too Well

IV atto – Speak Now 13. Enchanted

V atto – reputation 14. …Ready for It? 15. Delicate 16. Don’t Blame Me 17. Look What You Made Me Do

VI atto – folklore e evermore 18. cardigan 19. betty 20. champagne problems 21. august 22. illicit affairs 23. my tears ricochet 24. marjorie 25. willow

VII atto – 1989 26. Style 27. Blank Space 28. Shake It Off 29. Wildest Dreams 30. Bad Blood

VIII atto – The Tortured Poets Department 31. But Daddy I Love Him 32. So High School 33. Who’s Afraid Of Little Old Me? 34. Down Bad 35. Fortnight 36. The Smallest Man Who Ever Lived 37. I Can Do It With A Broken Heart

IX atto – Canzoni a sorpresa 38. Prima canzone a sorpresa, con la chitarra 39. Seconda canzone a sorpresa, con il pianoforte

X atto – Midnights 40. Lavender Haze 41. Anti-Hero 42. Midnight Rain 43. Vigilante Shit 44. Bejeweled 45. Mastermind 46. Karma