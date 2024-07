Torna a Battiti Live 2024 Darin, il cantante svedese di origine curda classe 1987 che, per diversi motivi, ha fatto parlare di sé. Per il suo coming out, avvenuto proprio nell’edizione 2022 della kermesse musicale a cui ha partecipato, ma anche per la sua carriera, fatta di alti e bassi, con dei momenti sicuramente interessanti. Scopriamo di più su di lui, sulla sua biografia, sulla sua carriera e le canzoni che ha realizzato.

Chi è il cantante svedese di origine curda: la sua biografia e le canzoni più popolari

Darin Zanyar, noto semplicemente come Darin, è un cantante svedese di origine curda nato il 2 giugno 1987 a Stoccolma. Ha raggiunto la fama partecipando alla prima edizione del talent show “Idol” nel 2004, dove si è classificato secondo. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo singolo “Money For Nothing”, che ha raggiunto la prima posizione in Svezia e ottenuto il disco di platino. Il suo album di debutto, “The Anthem”, ha avuto un grande successo, seguito da un secondo album omonimo che include la hit “Step Up”. Nel 2006 ha pubblicato il terzo album “Break the News”, che ha debuttato al primo posto.

Nel 2008 ha rilasciato “Flashback”, che ha incluso il duetto “Breathing Your Love” con Kat DeLuna. Nel 2010 ha partecipato al Melodifestivalen con “You’re Out Of My Life”, classificandosi quarto. Il suo quinto album, “Lovekiller”, ha ottenuto il disco d’oro. Nel 2012 ha pubblicato il singolo “Nobody Knows”, seguito dall’album “Exit” nel 2013. Ha scritto canzoni per altri artisti, inclusa “Homeless” per Leona Lewis.

La vita privata di Darin: il coming out a Battiti Live 2022