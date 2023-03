Ha destato preoccupazione la lettera che Renato Pozzetto ha scritto a Enzo Jannacci in occasione del decimo anniversario della morte del compianto cantautore. I due erano legati da una storica amicizia, che rinverdisce in questa ‘ideale’ corrispondenza. Ma con quel “Tra poco sarò con te lassù”, l’attore ha allarmato quanti lo seguono circa le sue condizioni di salute, rese precarie da una malattia. Come sta Renato Pozzetto oggi?

La lettera che l’attore ha scritto a Enzo Jannacci nel decimo anniversario della sua morte

Davvero molto accorata la lettera che Pozzetto ha scritto a Jannacci nel decimo anniversario della sua morte. Pozzetto ha fatto in essa espliciti riferimenti alla malattia di cui soffre: “Dovresti aiutarmi un po’. Quaggiù s’invecchia e la salute è un problema. Tra poco ci rincontreremo, e io sarò felice di stare con te. E tutto sarà come una volta, anzi meglio. Lì c’è tutto e si può fare tutto e bene, proprio come facevi tu”.

Pozzetto si rivolge, ancora, direttamente a Jannacci: “Mi manchi tanto. Mi manca sentirti cantare, quando mi facevi ascoltare le tue novità. O quando ci confidavamo speranze, desideri e quelle cose che pensano tutti ma che non si possono dire. […] Quando io arriverò dove sei tu, se Lui me lo permetterà (io ci spero perché non è che abbia fatto tante cazzate), fatti trovare con il pianoforte e la chitarra”.

Come sta Renato Pozzetto oggi: le sue condizioni di salute e la malattia

Come detto, è una lettera, questa, che allarma i fan di Pozzetto e tutti quanti ancora guardano i suoi film. Nell’agosto del 2022, l’attore e comico è stato ricoverato nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Circolo di Varese a seguito di un malore che ha avuto mentre si trovava a Laveno.

Si presume che questo evento sia stato influenzato dal lutto che ha colpito Pozzetto in quel periodo: infatti, poco prima di questo episodio, l’artista aveva festeggiato il suo ottantaduesimo compleanno ma aveva anche perso il fratello maggiore Ettore Pozzetto, che aveva compiuto 91 anni a aprile ed era sposato e padre di due figli.

In seguito al ricovero, i fan hanno pensato al peggio, anche perché non sappiamo, al momento, di quale malattia soffra Renato Pozzetto. L’attore, infatti, non ha specificato quale sia il suo problema di salute.