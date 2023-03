Ancora una puntata davvero interessante, quella de “Le Iene” di stasera. Lo show di Italia 1 torna in prima serata in questo martedì 28 marzo che si preannuncia pieno di sorprese. Diversi gli ospiti interessanti, con servizi e argomenti di grande attualità, come di consueto per il format che segue la trasmissione. Scopriamo, dunque, alcune anticipazioni sulla puntata.

Le Iene di stasera, anticipazioni e ospiti della puntata del 28 marzo

Questa sera, martedì 28 marzo 2023, alle ore 21:20 su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show, il celebre programma di approfondimento giornalistico di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad affiancarla sul palco ci sarà la giovane coppia di comici formata da Max Angioni ed Eleazaro Rossi, due che in quanto a gag, di certo, non si risparmiano.

Sebbene al momento abbiamo poche anticipazioni su quanto vedremo a Le Iene stasera, sappiamo che tra gli ospiti ci sarà anche il cantante Fred De Palma. Il 33enne torinese, che ha interpretato, nella sua giovane carriera, diversi successi dell’estate (e non solo), sarà tra le personalità che allieteranno i telespettatori tra un servizio e un altro.

Ci saranno sicuramente le iene Andrea Agresti e Alessandro Onnis, annunciati dalle storie Instagram del programma, come del resto accaduto per Fred De Palma. Previste interessanti inchieste e interviste ai personaggi del momento, così come servizi di denuncia su temi di attualità e di interesse pubblico. Non mancheranno momenti di intrattenimento e spettacolo, appunto grazie alla coppia Angioni-Rossi, ma anche grazie ad altri degli ospiti che potrebbero essere presenti in studio.