È sicuramente una delle giornaliste più apprezzate in casa Rai, per la sua capacità di coniugare le sue competenze a un grandissimo fascino. Stiamo parlando di Maria Rosaria De Medici, la conduttrice del Fuori TG di Rai 3. Scopriamo di più sulla giornalista napoletana, passando in rassegna la sua biografia, la sua carriera, il suo curriculum, e provando a carpire qualcosa della sua vita privata.

Chi è la conduttrice del Fuori TG di Rai 3: la sua biografia e la sua carriera

Maria Rosaria De Medici è nata a Napoli il 3 aprile 1966 sotto il segno dell’Ariete. Giornalista professionista iscritta all’albo dal 1997, a soli ventinove anni, ha vinto il concorso Rai per i praticanti, diventando una delle prime ad entrare negli studi Rai tramite questa modalità di selezione. Un’altra testimonianza del suo grande talento, per una persona che ha dedicato la sua vita al giornalismo.

De Medici ha mosso però i suoi primi passi nel mondo dell’informazione a Teleregione, dove nel 1991 ha iniziato a intraprendere la sua carriera come giornalista. Entra in Rai, come detto, nel 1997. La giornalista napoletana è rimasta al TG3 fino al 2019, mentre, al momento in cui scriviamo, conduce “Fuori Tg“, un programma seguitissimo che affronta temi di attualità, ambiente, tecnologia e altro, subito dopo il telegiornale. Stando a quanto apprendiamo, l’altezza di Maria Rosaria De Medici si aggira intorno al metro e settanta.

Maria Rosaria De Medici ha un marito e dei figli? Alcune news sulla sua vita privata

Dunque, conosciamo diverse cose circa la carriera e il curriculum della conduttrice di Fuori Tg, ma non possiamo dire altrettanto circa la sua vita privata. La giornalista, infatti, sembra essere una persona davvero riservata sulla sua sfera più intima. Non sappiamo, dunque, se abbia un marito e dei figli. Tuttavia – piccola curiosità – esiste una fanpage dedicata alla giornalista, assolutamente non ufficiale, ma che rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’affetto dei telespettatori nei suoi confronti.