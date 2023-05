Tiziano Menichelli, di Ostia Antica, Roma, ha solo 13 anni, ma ha già compiuto il suo debutto nel mondo del cinema nel film “Denti da squalo” del regista Davide Gentile. Il film, prodotto da Gabriele Mainetti, è stato girato sul litorale romano e include nel cast Virginia Raffaele, Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce. Il giovanissimo attore sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa di domenica 21 maggio.

La biografia e la carriera del piccolo attore, alla prima esperienza con “Denti da squalo”

“Denti da squalo” rappresenta la prima esperienza di Menichelli in un set cinematografico, senza alcuna esperienza di recitazione precedente, nemmeno a scuola. Frequenta le scuole medie Fanelli-Marini e ha una passione per gli animali, tra cui un pappagallo, un gatto, un coniglio, una tartaruga di terra e quattro galline. Durante le riprese, Menichelli è stato affiancato dal fratello gemello Giuliano, che ha servito come sua controfigura. L’intera esperienza è stata molto impegnativa, ma anche gratificante, con il sostegno della troupe cinematografica e degli altri attori, tra cui Santamaria e Raffaele.

Tiziano Menichelli, chi è il giovanissimo attore: i suoi hobby e la sua scuola

Nel tempo libero, Menichelli ama praticare sport. Ha esperienze nel basket, nuoto, calcio, tennis e, recentemente, è diventato appassionato di skateboard. La sua passione per lo skateboard è stata infatti il trampolino di lancio per la sua carriera cinematografica. In uno skatepark vicino all’Idroscalo e al Pontile, Menichelli e i suoi amici skateboardisti sono stati avvicinati da una troupe cinematografica alla ricerca di nuovi volti per un film. Dopo aver superato varie fasi di casting e prove di recitazione, Menichelli è stato selezionato per un ruolo nel film.