Un evento musicale speciale, quello che vedrà il gruppo musicale Il Volo protagonista questa sera, per la prima serata, su Canale 5. Sabato 27 maggio coincide infatti con la prima puntata de “Il Volo – Tutti per uno”, speciale condotto da Federica Panicucci, presentando il noto trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Vediamo insieme, intanto, la scaletta della trasmissione e gli ospiti che saranno presenti.

Spettacolo e musica all’Arena di Verona: “Siamo tre ragazzi ambiziosi”

Il Volo promette un concerto unico in cui interagiranno con altri artisti italiani e internazionali, offrendo al pubblico una miscela di musica classica e pop. In un’intervista con Ansa, i tre cantanti hanno espresso la loro ambizione e il desiderio di fare sempre nuove esperienze. Il trio ha riconosciuto l’importanza della televisione per la loro carriera e ha espresso il loro desiderio di migliorare in questo campo.

“Siamo tre ragazzi molto ambiziosi”, hanno detto Barone, Ginoble e Boschetto, “e cerchiamo sempre di fissarci degli obiettivi per non rimanere mai senza ambizioni e senza voglia di fare nuove cose: sicuramente sappiamo che la tv per noi è molto importante, ed è qualcosa su cui stiamo lavorando, stiamo cercando di migliorare e di fare esperienza. Tutti per Uno è la prova che abbiamo lavorato tanto e che vogliamo anche avere questa opzione”.

La puntata andrà in onda a partire dalle 21.20 in diretta su Canale 5. Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere lo show in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Scaletta Il Volo tutti per uno prima serata: i cantanti in uscita

Ma quale sarà la scaletta della prima serata de “Il Volo – Tutti per uno”? Al momento, la scaletta ufficiale ancora non è stata resa pubblica, ma saranno tantissimi gli ospiti sul palco dell’Arena di Verona in compagnia de “Il Volo”, per una serata dedicata alla musica e al divertimento. Il pubblico di Canale 5 questa sera in prima serata, a partire dalle 21.20, vedrà esibirsi tantissimi artisti. Tra questi ci sono gli attori Giorgio Panariello ed Edoardo Leo e alcuni dei più famosi musicisti italiani, come: Gianna Nannini, Pooh, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina, Antonello Venditti, Madame e Gianfranco Montresor.