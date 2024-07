In sede penale, l’ingegnere unico imputato dei lavori di restauro del 2002 era stato assolto in via definitiva dalla Corte d’Appello di Perugia. Nel contesto civile, il recente pronunciamento ha riguardato in particolare il caso del giovane studente di Frosinone, Nicola Bianchi. In primo grado, la giudice Monica Croci aveva attribuito il cento per cento della colpa alla vittima, sostenendo che Bianchi fosse consapevole della scarsa sicurezza dell’edificio in cui viveva e avesse comunque deciso di rimanere in casa per poter sostenere un esame il giorno successivo. La decisione della Corte d’Appello ha suscitato forte indignazione tra i familiari delle vittime, che considerano ingiusta la mancata attribuzione di responsabilità e l’onere delle spese legali.