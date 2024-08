Una nuova inchiesta condotta dalla giornalista Anupreeta Das del New York Times, e raccontata nel libro Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and his quest to shape our world, getta ombre sulla figura del fondatore di Microsoft, Bill Gates. Il libro rivela dettagli sorprendenti sulle sue relazioni con le dipendenti della sua azienda, delineando un quadro poco lusinghiero, appunto, su quelle che vengono già definite come “le stagiste di Bill Gates”.

Bill Gates e le stagiste: “Come un bambino in un negozio di dolciumi”

Secondo le testimonianze raccolte, Gates avrebbe assunto atteggiamenti inappropriati nei confronti delle giovani stagiste appena arrivate in Microsoft, tanto che l’azienda sarebbe stata costretta a impedire loro di restare sole con lui. Le descrizioni lo dipingono “come un bambino in un negozio di dolciumi” in presenza di queste ragazze.

Un ulteriore punto critico è il rapporto di amicizia tra Gates e Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per abuso e traffico internazionale di minorenni. Das sottolinea che Gates era considerato “la stella più luminosa” tra le personalità che frequentavano Epstein. Questo legame avrebbe giocato un ruolo decisivo nel deterioramento del matrimonio di Gates con l’ex moglie Melinda, culminato nel divorzio annunciato nel 2021.

I tradimenti di Gates, descritti dalla giornalista, sarebbero proseguiti per lungo tempo, alimentando la rabbia di Melinda. Quest’ultima, secondo Das, avrebbe preso misure drastiche per proteggersi, come cambiare più volte lo staff di sicurezza di Gates e vietare alla governante di fornire il numero diretto del marito a qualsiasi donna. La rottura definitiva sarebbe arrivata dopo le rivelazioni sul legame con Epstein emerse nel 2019.