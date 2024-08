Trasporti, ancora sospesa l’alta velocità Roma-Napoli: treni in ritardo di 180 minuti

La circolazione ferroviaria sulla linea dei treni Alta Velocità Roma-Napoli è attualmente sospesa a causa di due incendi segnalati lungo il percorso. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che i treni Alta Velocità stanno utilizzando la linea convenzionale, con rallentamenti che possono arrivare fino a 180 minuti. Gli incendi sono stati localizzati tra Salone e Anagni e tra Gricignano e Caserta, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Ritardi dei treni Roma-Napoli, Salvini: “Stiamo recuperando anni di ritardo”

Anche i treni in partenza da Firenze verso Roma stanno subendo ritardi fino a 30 minuti, sempre percorrendo la linea convenzionale. RFI ha annunciato una riprogrammazione dell’offerta con diverse cancellazioni sia per l’Alta Velocità sia per i treni regionali, causando ulteriori disagi ai viaggiatori.

Alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, la situazione è particolarmente critica. La circolazione sulla linea Alta Velocità tra Roma e Napoli è fortemente rallentata, e i pendolari e i turisti sono costretti ad attendere tempi prolungati. Gli incendi nei pressi di Labico e nella zona di Gricignano stanno causando ritardi significativi e numerose cancellazioni di treni.

Nel frattempo, il vicepremier Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni sulla puntualità dei treni in occasione degli Incontri al caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). Salvini ha affermato che oggi, 8 agosto, il tasso di puntualità è del 91% per i treni regionali e dell’83% per quelli Alta Velocità e Intercity. “Oggi ci sono 1.400 cantieri aperti. Stiamo recuperando anni di ritardo”, ha dichiarato il leader della Lega.