Elezioni Europee: la lista dei diciotto Europarlamentari eletti nella circoscrizione Meridionale

In occasioni delle elezioni europee 2024 i cittadini italiani hanno eletto i propri rappresentanti al Parlamento Europeo di Strasburgo in un momento storico caratterizzato da sfide globali e locali, tra cui la ripresa economica post-pandemia, la crisi climatica e le tensioni geopolitiche.

Durante la campagna elettorale, i partiti politici nazionali hanno acceso il dibattito su temi chiave come l’immigrazione, il cambiamento climatico e e le politiche di coesione sociale. Ogni voto ha contribuito a definire la posizione dell’Italia in seno all’Unione Europea, influenzando decisioni con ripercussioni significative su milioni di persone.

Elezioni Europee 2024, gli eletti nella circoscrizione Meridionale

I cittadini italiani hanno votato per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. La circoscrizione meridionale sarà rappresentata da diciotto europarlamentari. Tuttavia, è ancora necessario attendere le decisioni definitive dei partiti per determinare esattamente chi occuperà i seggi, considerando che molti candidati, tra cui Giorgia Meloni, Mimmo Lucano e Roberto Vannacci, sono stati eletti in più circoscrizioni.

Ecco il quadro attuale dei candidati eletti:

Partito Democratico (PD)

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Lello Topo

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Fratelli d’Italia (FdI)

Giorgia Meloni

Alberto Gambino

Francesco Ventola

Domenico Nesci

Michele Picaro

Movimento 5 Stelle (M5S)

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Danilo Della Valle

Forza Italia (FI)

Antonio Tajani

Fulvio Martusciello

Lega

Roberto Vannacci

Alleanza Verdi-Sinistra (AVS)

Mimmo Lucano

Questa lista è soggetta a cambiamenti in base alle future decisioni interne dei partiti e agli eventuali spostamenti dei candidati eletti in più circoscrizioni. Le scelte definitive influenzeranno la rappresentanza del Sud Italia in Europa, determinando chi sarà alla guida delle politiche comunitarie per i prossimi cinque anni.