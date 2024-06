Nella serata di oggi, la Camera dei deputati è stata teatro di una violenta rissa durante la discussione sull’autonomia differenziata. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, è stato aggredito fisicamente mentre tentava di consegnare una bandiera tricolore al ministro Roberto Calderoli. Circondato dai deputati della Lega, Donno è stato colpito al volto da Igor Iezzi, secondo le testimonianze, e successivamente è caduto a terra. Un video della rissa in Parlamento di oggi.

Rissa in Parlamento oggi, la Camera acquisisce i video dell’alterco tra Donno e Iezzi

Rimasto immobile per diverso tempo, Donno è stato poi trasportato via in carrozzina dai soccorritori. Nella rissa è rimasto ferito anche un assistente parlamentare intervenuto per sedare gli animi.

L’incidente ha suscitato immediate reazioni politiche. Le opposizioni hanno duramente condannato l’aggressione, con il Movimento 5 Stelle che ha definito l’atto “vergognoso e squadrista”. In una nota, il M5s ha chiesto provvedimenti seri e immediati contro i responsabili, sottolineando come questo episodio infanghi la democrazia italiana. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ordinato l’acquisizione dei filmati per accertare i fatti e prendere ulteriori provvedimenti. I lavori parlamentari sono stati sospesi e la ripresa è prevista per giovedì.