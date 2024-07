Marine Le Pen ha ottenuto una vittoria schiacciante nel primo turno delle elezioni in Francia. Il Rassemblement National (RN) raggiunge un significativo 33,15% dei voti in alleanza con i Repubblicani di Eric Ciotti. Una notevole ascesa per l’estrema destra, mentre la coalizione centrista del Presidente Emmanuel Macron è scesa sotto il 22%, e la sinistra unita, guidata dal Nuovo Fronte Popolare, ha raccolto il 29%.

Macron: “L’estrema destra sul punto di accedere alle più alte funzioni”

La performance del RN li ha posizionati per una possibile maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale, con Jordan Bardella pronto a diventare il prossimo Primo Ministro. Uno sviluppo che ha spinto il presidente Macron a fare appello per un “blocco repubblicano” al fine di contrastare l’ascesa dell’estrema destra nel prossimo secondo turno. “Non bisogna sbagliarsi, oggi è l’estrema destra a essere sul punto di accedere alle più alte funzioni dello Stato”, ha avvertito Macron. Mentre il panorama politico si polarizza, 179 candidati, in gran parte del Nuovo Fronte Popolare, si sono ritirati dai ballottaggi del secondo turno dopo essersi piazzati in terza posizione nelle rispettive circoscrizioni. Questo ritiro strategico mira a consolidare i voti contro il RN.

Elezioni Francia 2024, affluenza record alle urne

Le elezioni hanno visto un’affluenza record, con almeno il 65% degli aventi diritto che ha espresso il proprio voto, un dato significativamente più alto rispetto al 47,51% delle elezioni legislative del 2022. Le ripercussioni politiche si stanno facendo sentire in tutta Europa. Giorgia Meloni ha espresso ovviamente la sua preferenza per il successo della destra. Dalla Germania, il ministro degli Esteri Annalena Baerbock dichiara che la vittoria del Rassemblement National “non può lasciare indifferenti”.