Una suggestiva immagine che ritrae file ordinate di tende che si estendono su un terreno polveroso, circondate da montagne, è diventata virale su Instagram, totalizzando oltre 44 milioni di condivisioni. Al centro dell’immagine, le strutture bianche compongono la frase “All eyes on Rafah”. Questo esempio di attivismo social arriva in risposta al tragico attacco israeliano avvenuto domenica sera in un campo di tende nel sud della Striscia di Gaza, scatenando un’ondata di indignazione e sostegno per i palestinesi.

Cosa significa la frase: la traduzione e il significato dell’espressione

La frase “All eyes on Rafah” (che vuol dire, letteralmente, tutti gli occhi su Rafah), condivisa da celebrità, politici e utenti di tutto il mondo, è stata originariamente pronunciata a febbraio da Rik Peeperkorn, rappresentante dell’OMS a Gaza e Cisgiordania.

La dichiarazione è stata fatta mentre Gaza si preparava a un’estensione dell’invasione di terra da parte di Israele. L’immagine, creata dall’intelligenza artificiale e firmata dall’utente Instagram “Chaa”, è stata riconosciuta come una delle prime opere di attivismo virale generate dall’IA, portando con sé anche critiche verso Meta, accusata di censurare immagini relative agli attacchi a Gaza.

Come condividere la storia con All eyes on Rafah su Instagram

Secondo Matt Navarra, consulente di social media e analista del settore, l’immagine potrebbe essere stata in grado di eludere il controllo automatizzato delle piattaforme di social media grazie alla sua natura generata dall’intelligenza artificiale, priva di contenuti esplicitamente pericolosi o controversi. Questo episodio dimostra come gli attivisti stiano trovando nuovi modi per diffondere i loro messaggi nonostante le limitazioni imposte dalle piattaforme. Per condividerla basterà cliccare su “Tocca a te” una volta visionata l’immagine su una delle tante stories del proprio feed.