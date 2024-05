Una forte scossa di terremoto ha colpito la Calabria oggi. Il movimento tellurico è stato registrato dai sismografi alle 19:35. Sisma di magnitudo 4 con epicentro a Cirò, nel Crotonese. Il terremoto si è verificato ad una profondità di 23 chilometri. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto in Calabria oggi, la scossa è stata avvertita anche in Puglia

Il terremoto, con una magnitudo inizialmente stimata tra 3.8 e 4.3, è stato avvertito distintamente anche in Puglia, in particolare a Taranto e Lecce. La scossa ha generato preoccupazione tra la popolazione locale, ma fortunatamente non ha causato danni significativi.

Questa è la seconda scossa avvertita in Puglia nella giornata di oggi. Alle 5:29 del mattino, un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato nel Mar Ionio, al largo tra la Grecia e il Salento. Anche questa scossa non ha provocato danni, ma ha contribuito ad aumentare l’attenzione e la preoccupazione per l’attività sismica nella regione.

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono in allerta e continuano a monitorare la situazione. Gli esperti raccomandano alla popolazione di mantenere la calma e seguire le indicazioni di sicurezza in caso di ulteriori scosse. Per ulteriori news consigliamo di monitorare la pagina INGV dedicata ai terremoti.