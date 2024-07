Simpatica, irriverente, competente, bella e soprattutto appassionata di basket, ciclismo e sport. Giulia Cicchinè è sicuramente uno dei profili più interessanti nel giornalismo sportivo di oggi. La giornalista ha una carriera che abbraccia diverse aree dell’informazione e del digitale: scopriamone di più analizzandone la biografia.

Chi è la giornalista sportiva di Eurosport: la sua biografia e la sua carriera

Con una solida formazione accademica, che comprende una laurea in Scienze della Comunicazione e un MBA in Teoria e Tecnologia della Comunicazione, Giulia Cicchinè ha iniziato il suo percorso professionale nel 2009 come speaker in una gara premondiale di ciclismo, e da allora non ha mai smesso di seguire il mondo delle due ruote. Nel 2016, con il suo primo stipendio da stagista presso Eurosport, ha acquistato la sua prima bici da corsa, un simbolo della sua dedizione e determinazione.

Attualmente, nel suo ruolo di giornalista per Eurosport, Giulia segue da vicino tutte le grandi corse a tappe e le classiche del ciclismo, oltre a coprire la Serie A di basket e le competizioni europee. La sua esperienza si estende anche alla collaborazione con importanti organizzazioni sportive come la Lega Basket A, Juventus Football Club, e SPH – Sports Production Hub, dove ha contribuito alla gestione dei canali social e alla creazione di piani editoriali.

Giulia Cicchinè ha un fidanzato? Nessuna news sulla sua vita privata

Sappiamo ben poco della vita privata di Giulia Cicchinè. La sua passione per il ciclismo, tramandatale dal nonno, ha segnato l’inizio della sua carriera e continua a essere una fonte d’ispirazione nel suo lavoro quotidiano. Oggi, continua a vivere appassionatamente il suo amore per lo sport, nella sua professionalità e non solo.

Per quanto invece concerne la sua vita sentimentale, non sappiamo se abbia un fidanzato o se sia sposata: la giornalista ci sembra essere davvero riservata circa la sua sfera più intima.