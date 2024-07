Con l’avvio della stagione di Serie A 2024/25, ogni fantallenatore deve pianificare con cura la propria squadra, e una delle scelte più strategiche riguarda i portieri. In questo contesto, la griglia portieri 2024/25 si rivela uno strumento indispensabile per acquisire un vantagio competitivo sugli avversari. E allora, ecco dove scaricare la griglia portieri 2024-25 in PDF.

Cos’è e come funziona questo strumento: come trovare i migliori incroci

La griglia portieri 2024-25 è uno strumento essenziale per ottimizzare la selezione degli estremi difensori, consentendo di massimizzare i punti riducendo i rischi associati alle partite in trasferta. Gli appassionati di calcio spesso si concentrano sugli incroci delle squadre, ma per i fantallenatori è cruciale comprendere come si intrecciano le partite delle squadre di Serie A.

Di cosa si tratta esattamente? La griglia portieri aiuta a prevedere quali squadre giocheranno in casa nello stesso turno, permettendo di scegliere portieri che avranno meno partite in trasferta contemporaneamente. Questa tabella mostra gli incroci tra i portieri delle varie squadre, indicando quante volte due portieri giocheranno entrambi in trasferta o in casa nello stesso turno. Un numero basso nella griglia indica un abbinamento favorevole, poiché ci saranno meno giornate in cui entrambi i portieri saranno in trasferta.

Griglia portieri 2024-25 in PDF: le migliori coppie low cost e big per il Fantacalcio

Per chi cerca soluzioni economiche, esistono combinazioni altrettanto efficaci. Ad esempio, Semper e Cragno hanno pochissime trasferte comuni, mentre Chichizola e Joronen rappresentano un’altra scelta economica con buona copertura. Skorupski e Montipò offrono un buon equilibrio tra qualità e costo, mentre Falcone con Okoye ha dimostrato affidabilità a basso costo. Anche Scuffet e Okoye sono una buona opzione per minimizzare i malus.

Avere un top player in porta offre sicurezza ai fantallenatori, garantendo buone prestazioni e bonus importanti. La scelta ideale per chi punta sui portieri dell’Inter è acquistare il blocco nerazzurro. In alternativa, Perisan o Skorupski sono ottimi abbinamenti. Per chi preferisce i portieri del Milan, oltre a puntare sull’intero blocco rossonero, Montipò e Terracciano sono buone alternative. Per vederci chiaro, ecco, di seguito, la griglia portieri 2024-25 in PDF.