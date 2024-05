OpenAI ha recentemente lanciato ChatGPT 4o, un modello di intelligenza artificiale avanzato che rappresenta una significativa evoluzione rispetto alle versioni precedenti. ChatGPT 4o si distingue per le sue capacità avanzate di riconoscimento delle emozioni, velocità e efficienza migliorate, e la disponibilità gratuita. Questa combinazione promette di rivoluzionare l’interazione uomo-macchina, rendendo la tecnologia AI più accessibile a tutti. In questo articolo esploreremo in dettaglio le caratteristiche principali di ChatGPT 4o, le differenze con il modello precedente, ChatGPT-4, e le informazioni sul prezzo e disponibilità di questa nuova tecnologia.

Che cos’è questa nuova versione della piattaforma di intelligenza artificiale: significato della ‘0’

ChatGPT 4o, dove la “o” sta per “omni”, è il più recente modello di intelligenza artificiale di OpenAI. Questo modello è in grado di interpretare le espressioni facciali e le emozioni umane, permettendo una comunicazione più naturale e “umana”. Può gestire input di testo, audio e immagini, generando a sua volta output in qualsiasi combinazione di questi formati. Una delle sue capacità più rivoluzionarie è il riconoscimento delle emozioni, che consente al modello di rispondere in modo appropriato e empatico, migliorando notevolmente l’interazione uomo-macchina.

Il nuovo modello è stato progettato per rispondere agli input audio in tempi record, con una media di 320 millisecondi, praticamente equiparando i tempi di risposta umani. ChatGPT 4o supporta inoltre oltre 50 lingue, coprendo così il 97% della popolazione globale, e può riconoscere e interpretare elementi visivi, come simboli scritti a mano, direttamente dalla fotocamera dei dispositivi mobili. Questa capacità di comprensione multimodale rappresenta un enorme passo avanti verso una comunicazione più fluida e naturale con le macchine.

Quali sono le differenze tra ChatGPT 4o e ChatGPT 4: ecco cosa cambia

Comparato al modello precedente, ChatGPT-4, ChatGPT 4o offre numerosi miglioramenti. Una delle differenze principali è la velocità: è due volte più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore. Questo ha permesso a OpenAI di abbattere i costi di utilizzo, rendendo la tecnologia disponibile gratuitamente per tutti.

Inoltre, ChatGPT 4o ha limiti di frequenza cinque volte più alti, permettendo agli utenti di effettuare richieste più frequenti senza incontrare rallentamenti. Un altro aspetto innovativo è la capacità di questa versione di riconoscere e rispondere alle emozioni umane, adattando il tono e il contenuto delle sue risposte in base allo stato emotivo dell’interlocutore. Durante le dimostrazioni, la nuova versione ha mostrato di poter aggiungere effetti sonori alle proprie risposte vocali e di poter modulare il tono di voce per rispecchiare l’andamento della conversazione, rendendo l’interazione ancora più coinvolgente.

Ma quanto costa ChatGPT 4o? Nessun prezzo aggiuntivo dalla release

Una delle notizie più entusiasmanti riguardo ChatGPT 4o è che sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. Questo è reso possibile grazie alla maggiore efficienza energetica del nuovo modello, che ha ridotto i costi operativi per OpenAI. Il rilascio globale del modello sarà graduale e si concluderà entro le prossime settimane. Durante l’evento di lancio, è stato anche annunciato un client desktop di ChatGPT per Mac e l’accesso gratuito al GPT Store, dove gli utenti possono trovare e utilizzare chatbot personalizzati basati sul modello ChatGPT. ChatGPT 4o è già disponibile a partire da martedì 14 maggio per tutti gli utenti.